Nella moda la bellezza non ha sempre bisogno delle gambe

Stacy Paris è la prima modella a calcare le passerelle dopo una doppia amputazione agli arti inferiori.

di Beatrice Credi – 17.07.2017

La 31enne inglese, infatti, ha sviluppato una fascite necrotizzante nel 2009 dopo una vacanza in Francia e l’infezione le è stata fatale per entrambe le gambe. Ma Miss Paris non si è persa d’animo e ha conquistato la scena alla Belfast Alternative Fashion Week, diventando l’unica a sfilare con due protesi.

“La moda non è mai stata una mia aspirazione, ma oggi è per me un’occasione per mostrare agli altri che anche se siamo diversi possiamo ambire a qualunque traguardo”, ha dichiarato la ragazza. Specialmente nel mondo dello moda, dove è arrivato il momento di rappresentare la realtà che è fatta di corpi che non rispecchiano i dictat imposti dall’industria del fashion.

Ed è proprio per questo motivo che ha accettato di essere ambasciatrice per la no-profit ‘Models of Diversity’.

