MovieReading: sottotitoli e audiodescrizioni al Tuscia Film Fest

Appuntamento cinematografico molto atteso, il Tuscia Film Fest è arrivato quest’anno alla sua quattordicesima edizione. Il programma, ricco di proiezioni, prevede un parterre di ospiti che va da Gianni Amelio e Michele Placido, da PIF a Ficarra e Picone, da Kim Rossi Stuart a Roberto Faenza.

L’edizione 2017 sarà contrassegnata da una particolare attenzione all’accessibilità della programmazione. Sottotitoli e audiodescrizioni per gli spettatori con disabilità sensoriale, infatti, saranno garantiti da MovieReading (Gruppo Servizi Audiovisivi, di cui fanno parte anche Artis-Project e CulturAbile).

Il 10 luglio sarà la volta de “In Guerra per Amore”, la straordinaria opera che vede protagonisti PIF – che ne è anche regista – e Miriam Leone. Il 13 luglio Ficarra e Picone saranno presenti alla proiezione de “L’ora legale”, commedia amara sull’immobilità del nostro Paese. Per entrambi i titoli MovieReading garantisce sottotitoli e audiodescrizioni.

Il 12 luglio è la volta di “Tutto quello che vuoi”, l’applauditissima commedia di Francesco Bruni, mentre il 15 luglio tocca a “Fai bei sogni” di Marco Bellocchio, dall’omonimo libro di Gramellini. Per questi due titoli MovieReading garantisce i sottotitoli per non udenti.

Mauro Morucci, direttore del Tuscia Film Fest:

“Siamo molto soddisfatti che buona parte della programmazione del Festival sia accessibile quest’anno, in continuità con quanto viene fatto nel resto d’Europa e in modo decisamente innovativo, grazie a MovieReading. Offrire la possibilità a tutti di godere dell’esperienza filmica è da sempre tra gli obiettivi del nostro Festival.”

Sottotitoli e audiodescrizioni possono essere scaricati gratuitamente dall’applicazione MovieReading (gratuita per smartphone o tablet Apple e Android). All’inizio del film, basterà premere sul titolo del film nella sezione “My Movies”

Per chi avesse bisogno di maggiori chiarimenti, o di un dispositivo per la lettura dei sottotitoli o l’ascolto dell’audiodescrizione, lo staff di MovieReading è a disposizione all’indirizzo info@moviereading.com oppure allo 0761-1916348

Per maggiori informazioni sulla programmazione, sulla biglietteria e sugli eventi del Tuscia Film Fest cliccare http://www.tusciafilmfest.com/

Per maggiori informazioni su MovieReading cliccare http://www.moviereading.com

