Mirko e Ilaria da Bergamo in Nazionale ai Giochi olimpici per atleti sordi

Mirko Bolis e Ilaria Galbusera sono i due bergamaschi pallavolisti sordi convocati per rappresentare i colori italiani alle Deaflympics, Giochi Olimpici per atleti sordi, che si svolgeranno a Samsun in Turchia, dal 17 al 30 luglio. Una manifestazione che quest’anno prevede la partecipazione di 93 nazioni, con più di 5.000 atleti sordi. L’Italia parteciperà con una delegazione di 141 persone, di cui 95 atleti di 13 discipline diverse.

A rappresentare l’Italia, nella Nazionale di pallavolo maschile, ci sarà anche Mirko Bolis, classe 1979, di Zanica, opposto nella società Volley di Capriate San Gervasio. Per Mirko è la seconda Olimpiade, dopo la partecipazione alle Deaflympics a Sofia in Bulgaria nel 2013. La Nazionale maschile affronterà nel girone Turchia, Giappone, Venezuela e Brasile

Ilaria Galbusera, classe 1991, di Bergamo, ruolo opposto/lato, tesserata nella società Excelsior Volley Bergamo, in prestito al Lemen Volley quest’anno indosserà la maglia azzurra per la sua terza Olimpiade, dopo Taipei 2009 e Sofia 2013. Dopo 10 anni di maglia azzurra è alla sua prima esperienza in veste di capitano alle redini di una squadra giovane che punta alla zona medaglia. La squadra femminile affronterà nel girone Russia, Giappone, Turchia e Canada

