L’Italia ai quarti: Benevento gioisce per Giorgio Zollo

C’è anche un pezzo di Benevento nella qualificazione ai quarti di finale del torneo di calcio delle Deaflympics, i Giochi olimpici silenziosi, manifestazione multisportiva per sordi pari alle Olimpiadi per i normodotati.

Maurizio Morante

La nazionale azzurra, battendo nel match del “Carsamba Stadyumu” di Samsun, in Turchia, 3-2 il Giappone, si è qualificata, per la prima volta dopo 12 anni, ai quarti di finale della manifestazione a cinque cerchi. Le reti sono state di Terranova e di Condello che, con la sua doppietta ha deciso il match nei minuti di recupero.

Nel team azzurro, come dicevamo, c’è anche un pezzo di Benevento: si tratta del nostro Giorgio Zollo, giovane calciatore che si è fatto apprezzare sia per le sue doti tecniche che umane e che ricordiamo, tra le altre, con la maglia del Real San Nicola nel doppio salto dalla seconda categoria alla Promozione.

Così l’allenatore azzurro, mister Stefano Del Corno, al termine del match: “E’ stata una partita bellissima, che siamo riusciti a ribaltare adattandoci alla situazione che ci ha lasciato in campo con un uomo in meno. Le sostituzioni hanno dato frutto, visto che chi è subentrato ha segnato. Sono davvero contento, avverto attorno a noi la grande soddisfazione della Fssi e mi sento onorato di aver riportato la Nazionale di calcio dove non arrivava più da anni“.

Fonte: sito ufficiale FSSI

