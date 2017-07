Con la tecnologia di Ava i sordi conversano senza problemi

Ava è la nuova App che permette ai non udenti di conversare agilmente con più persone.

di Beatrice Credi – 06.07.2017

Grazie a lei, infatti, una persona con problemi uditivi può essere interattiva in una conversazione di gruppo. Come? Ava riflette in forma scritta e in meno di un secondo scambi verbali provenienti da diversi interlocutori, a condizione che abbiano scaricato l’app e parlino, non troppo velocemente, nel microfono di uno smartphone. Ogni partecipante – fino a 12 – è visualizzato con un colore diverso, che facilita la comprensione del dialogo. Utilizzando la tecnologia di riconoscimento vocale, Ava è quindi in grado di sviluppare il sistema di sottotitoli.

Una conversazione verbale spesso porta a frustrazione e l’isolamento perché un sordo recupera, in media, solo il 25% delle informazioni attraverso la lettura delle labbra.

