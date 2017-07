Karate: nel kumite individuale -84Kg, Giovanni Improta è medaglia di bronzo

Si apre con la notizia della medaglia di bronzo di Giovanni Improta nel Karate, Kumite (combattimento) individuale nella categoria -84Kg, la giornata odierna di competizioni olimpiche a Samsun, sede delle 23esime Deaflympics, le Olimpiadi dei Sordi.

red. cro.

L’azzurro si impone nettamente sul messicano Miguel Rocha, con il punteggio di 8-0, e dà il via ai festeggiamenti della spedizione per questo che è il 5° bronzo del bottino provvisorio.

Luca Pancalli: “Bravissimo Giovanni, i miei vivissimi complimenti per aver voluto questa medaglia olimpica con tutte le tue forze ed averla conquistata con un punteggio così netto, siamo orgogliosi di te! La quinta medaglia, di bronzo, ma sono sicuro non è finita qui. Dunque un grande in bocca al lupo al resto della squadra impegnata nelle gare fino a domenica”.

http://www.aostasports.it