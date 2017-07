Ieri “Le Rane” anche in lis per la comunità dei sordi siracusani

Grazie alla sensibilità dell’associazione “Amici dell’Inda” e della Fondazione Inda, per la quinta stagione consecutiva, su iniziativa dell’associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, la comunità dei sordi siracusani ha avuto ieri la possibilità, grazie alla presenza di un interprete Lis, di assistere alla rappresentazione teatrale della commedia “Le Rane” di Aristofane regia di Giorgio Barberio Corsetti, al Teatro Greco di Siracusa.

I protagonisti della commedia sono stati gli attori siciliani Salvo Ficarra e Valentino Picone – che hanno interpretato Dioniso e il servo Xantia – i quali, al termine dello spettacolo, hanno avuto il piacere di incontrare la comunità sorda di Siracusa, per condividere insieme questo importante avvenimento.

“L’evento – unico esempio al mondo di teatro di pietra “per tutti”, come spiega Bernadette Lo Bianco (Presidente dell’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti”) – è stata una grande occasione di dare la possibilità a tanti sordi (oltre 50 persone) appassionati di teatro di potersi avvicinare nuovamente agli importanti eventi messi in scena: un vero e proprio esempio di abbattimento delle barriere comunicative, nel segno della continuità della fattiva collaborazione tra l’Associazione Amici dell’Inda, la Fondazione Inda, “Sicilia Turismo per Tutti e l’Ente Sordi di Siracusa.

