Holly Maniatty, la star del web interpreta il rap con i gesti

E’ ormai una star della rete. Fa rap, ma molto particolare. Con la lingua dei segni. Al concerto dei Waka Flocka Flame è lei che traduce ciò che il rapper dice per chi non può sentire. Il momento in cui l’artista ha cantato e la donna ha fatto altrettanto, ma con i gesti, è stato ripreso dal pubblico con i telefonini e poi condiviso su internet. Il filmato, sui vari social network, è stato visualizzato migliaia di volte.

Lo stessa artista non ha potuto fare altro che scendere dal palco e andarsi a congratulare con l’altra, che aveva letteralmente rapito il pubblico con la sua performance. Qualcuno ha commentato che i movimenti e i gesti della rapper per sordi erano migliori delle parole stesse. Più coinvolgenti.

Forse vi starete chiedendo come si chiama questa artista che rappa con i gesti: si chiama Holly Maniatty, ha alle spalle 16 anni di carriera. Ha accompagnato le più grandi stelle ai festival del genere rap: da Public Enemy a Jay-Z, fino a Eminem. Ogni volta è stata acclamata, in qualche caso ha fatto ombra alle ‘vere’ stelle, come Snoop Dogg nel maggio scorso.

Questa volta, però, durante l’esibizione dei Waka Flocka Flame, ha fornito probabilmente la miglior esibizione della sua vita. Quando il cantante è sceso e ha improvvisato il duetto con Holly Maniatty, la gente è letteralmente impazzita. Il segno che la musica è davvero lingua universale, che arriva nei cuori pure quando non si può materialmente sentire con le orecchie. Il rap, poi, si presta particolarmente non essendo melodico.

http://www.italyjournal.it/