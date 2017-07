Arriva un evento importante per tutta la comunità sorda italiana.

Mercoledì 19 luglio, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, ci saranno “Gli Stati Generali sulla condizione delle persone sorde”.

L’Ente Nazionale Sordi ha promosso tale iniziativa alla luce delle recenti novità in ambito legislativo, che hanno innovato settori chiave per la vita dei cittadini ed hanno interessato in prima persona anche le persone sorde e le loro famiglie. Proprio per tracciare lo stato dell’arte di questi importanti cambiamenti e analizzare gli aspetti positivi e negativi per la comunità sorda, l’Ente Nazionale Sordi ha organizzato questa giornata di studio e confronto strutturata con tavole rotonde.

I temi, che saranno affrontati con rappresentanti della politica, delle Istituzioni, del mondo dell’associazionismo, professionisti ed esperti, sono: – Salute – LEA – Accertamenti;

– Terzo Settore;

– Lavoro e inclusione;

– Lingua dei Segni e abbattimento delle barriere della comunicazione; – Inclusione scolastica alla luce della “Buona Scuola” – Prospettive e criticità; – Accessibilità e trasporti. Durante la giornata saranno garantiti i servizi di interpretariato da/in Lingua dei Segni e di sottotitolazione in diretta.

