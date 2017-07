Formula E, la corsa ad aprile 2018. In arrivo centinaia di colonnine elettriche

Il gran premio dei bolidi elettrici si farà ad aprile 2018, il circuito sarà all’Eur. La novità è stata presentata con un doppio appuntamento sul e in Campidoglio: l’arrivo di un’auto elettrica da competizione sulla piazza michelangiolesca e un convegno a Palazzo Senatorio dal titolo Progetti per la mobilità sostenibile – Formula E, un’esperienza di successo.

A parlare dell’iniziativa la sindaca Virginia Raggi, il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito, gli assessori Daniele Frongia (Sport) e Linda Meleo (Città in Movimento), il ceo della Formula E Alejandro Agag e rappresentanti di Enel, Eur S.p.A. e Acea.

Il progetto, ha detto la sindaca Raggi, “segna un punto nodale tra sport e sostenibilità ambientale. E ha un ulteriore pregio: porterà benefici a favore del territorio. Il rifacimento delle strade del percorso di gara, colonnine elettriche e wi-fi nel Municipio”. L’amministrazione capitolina, ha sottolineato Raggi, “è pronta ad aprirsi a partnership importanti purché la città sia messa al centro”. E infatti in programma c’è l’installazione di almeno 700 colonnine elettriche in città entro il 2020.

Prevedibile anche, ha ricordato il presidente De Vito, un significativo indotto economico. Anche De Vito ha sottolineato che “l’amministrazione non è contraria alle grandi opere e agli eventi”. E’ invece “favorevole alle grandi opere e agli eventi che sono a favore della città”. E l’assessore Frongia ha rimarcato le caratteristiche del circuito che sarà “molto bello, pulito, green e silenzioso”.

Il messaggio”, ha poi dichiarato l’assessora Meleo, consiste nel “cercare di avvicinare la città in maniera anche divertente a temi importanti come la mobilità sostenibile”. Un obiettivo determinante, dato che “la vera sfida per le città nel prossimo futuro passa in modo imprescindibile per la sostenibilità ambientale; soprattutto in città grandi, densamente popolate e congestionate come Roma”; e un passo strategico è appunto “il lancio della mobilità elettrica”.

La gara di Formula E sarà così, come ha sintetizzato da ultimo la Sindaca, “un evento internazionale che coniuga lo sport con la fondamentale sfida della sostenibilità ambientale”.

7 LUG 2017 – PV

