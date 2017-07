Film sottotitolati per sordi, l’esperienza del mio gruppo all’Uci

Mi chiamo Luca Pennone e sono sordo. Racconto la mia esperienza che riguarda i films sottotitolati che sono in visione al “Uci Cinemas Curno” e che frequento da quasi un anno

di Luca Pennone – 30 giugno 2017 – 11:13

Mi chiamo Luca Pennone e sono sordo. Racconto la mia esperienza che riguarda i films sottotitolati che sono in visione al “Uci Cinemas Curno” e che frequento da quasi un anno.

Il primo film sottotitolato era “Batman vs Superman” . All’inizio ero incredulo, non pensavo che realmente ci fossero i sottotitoli. Qualche giorno prima della proiezione, mi sono recato direttamente alla biglietteria della UCI Cinemas Curno per accertarmi sui sottotitolati. Dopo aver avuto la conferma che il film era sottotitolato, ho creato un gruppo di whattsapp per i miei amici sordi e poter comunicare che c’erano i films sottotitolati a Curno. Alcuni amici sordi erano dubbiosi della mia informazione.

Quando abbiamo visto il film tutti insieme, i miei amici sordi erano sorpresi e felici della novità.

Noi sordi abbiamo molto interesse che ci siano i film sottotitolati al cinema perché possiamo leggere, sentire il volume più forte e avvertire le vibrazioni sul nostro corpo. La proiezione dei film sottotitolati avviene il mercoledì e il giovedì . Ho creato una pagina di Facebook “Cinesubita – Curno / Orio” nella quale potete seguire la programmazione dei prossimi films sottotitolati. Non solo a Curno, anche a “Orio Center” dove hanno aperto il nuovo Uci Cinemas Orio. Io sono già andato a vedere “Wonder Women”.

Spero che queste informazioni siano utili per tutti coloro che vogliono aggiornarsi . Potete consultare la mia pagina di Facebook “Cinesubita – Curno/Orio” o il canale di telegram

https://t.me/CinesubitaUciOrioUciCurno

