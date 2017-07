FactorYmpresa, ecco le prime 10 startup premiate da Mibact e Invitalia

L’elenco dei premiati, selezionati tra 60 partecipanti, è stato pubblicato sul portale dell’iniziativa.

Sei startup si sono aggiudicate un contributo di 10mila euro ciascuna. Si tratta di 200.000 passi intorno al lago -Trasimeno tour, che propone un itinerario in 7 tappe attorno al lago; Isac-InSegniAmo Cultura, che promuove pacchetti turistici per non udenti; Cocovan, community di camperisti; Borghi in movimento, progetto rivolto ai runners per la realizzazione di un’app e una piattaforma che segnalino i migliori percorsi tra i borghi d’Italia; Music is calling, progetto di eventi musicali legati alla promozione del territorio; e Tripdoggy, progetto rivolto al segmento pet-friendly.

Quattro invece le migliori aggregazioni di imprese. Sono Bizzeffe Italian Inbound Network; Destinazione Ghibellina; Universo Alcantara Magic e Magic wHand.

Il secondo accelerathon si svolgerà nei giorni del 25 e 26 luglio sul tema della montagna

