‘Dietro l’altare’, la docu-inchiesta sui casi di pedofilia nella Chiesa su laF

Gli abusi dei preti pedofili sono una delle pagine più buie della storia della Chiesa.

Quello sui bambini del coro di Ratisbona è solo l’ultimo tra gli scandali emersi arrivati a toccare anche alti prelati, come il cardinale George Pell, a processo in Australia dal 26 luglio. A raccontare il quadro a livello interazionale è il documentario Dietro l’altare, realizzato dallo storico britannico John Dickie e trasmesso mercoledì 26 luglio 2017 in prima tv mondiale su laF (Sky 139) alle 21.10.

Un viaggio che, oltre all’Italia (con un approfondimento dedicato al caso di don Inzoli), tocca Francia, Stati Uniti (ad Altoona-Johnstown, in Pennsylvania, per un’inchiesta su centinaia di bambini vittime di abusi sessuali) per terminare nel paese del Papa, l’Argentina, con le prime ed esclusive interviste alle vittime di padre Corradi, arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di alcuni studenti sordomuti dell’istituto Provolo di Mendoza. L’inchiesta dimostra come, per la Chiesa, il problema della pedofilia abbia radici molto profonde e sia molto lontano dalla sua soluzione.

Scritto da Lucio Mollica, Vania Del Borgo e John Dickie, è diretto dal regista messicano Jesus Garces Lambert e si avvale nella versione italiana del contributo introduttivo di Emiliano Fittipaldi, giornalista autore di inchieste e pubblicazioni su ipocrisie e peccati della Chiesa

