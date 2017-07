Croce Verde Bagnolo Piemonte organizza corso di base di rianimazione pediatrica

Il gruppo formazione della Croce Verde Bagnolo Piemonte invita alla serata informativa sulla rianimazione pediatrica che si terrà venerdì 21 luglio, alle 20.30, nei locali della biblioteca comunale di Bagnolo Piemonte in via Andrea Borgia 5.

Il corso di base di rianimazione pediatrica è gratuito ed è rivolto alla popolazione: insegnanti, genitori, e nonni interessati ad apprendere le manovre disostruzione delle vie aeree e rianimazione pediatrica. Per informazioni contattare la segreteria della Croce Verde Bagnolo, tel. 0175392966.

Alessandro Beriachetto, istruttore volontario soccorritore Croce Verde Bagnolo: «La Croce Verde Bagnolo è attenta non solo alla formazione dei propri volontari, ma anche all’educazione sanitaria e alla divulgazione delle buone norme di comportamento in caso di emergenze rivolte alla popolazione bagnolese e dei comuni limitrofi. Ci è sembrato opportuno offrire ai cittadini un’occasione importante per imparare le pratiche del supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica. Alla serata parteciperanno anche i ragazzi che collaborano con la nostra associazione e che fanno parte del nostro gruppo giovani, un’opportunità questa di presentarli alla cittadinanza bagnolese».

La Croce Verde Bagnolo, associata Anpas, attualmente può contare sull’impegno di 132 volontari, di cui 40 donne, grazie ai quali svolge circa 2.200 servizi annui con una percorrenza di 134mila chilometri. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e interospedalieri, servizi ordinari a mezzo ambulanza ad esempio dialisi e terapie anche con mezzi per trasporto disabili e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 14 luglio 2017

