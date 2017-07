Nuovo consiglio comunale a Riesi per comunità sorda riesina

RIESI – Una delegazione della sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Caltanissetta composta dal Vice Presidente provinciale Dott. Amico Antonio ed associati saranno presenti nel giorno 27 luglio 2017 alle ore 18,30 nell’aula del Consiglio Comunale di Riesi che hanno per ordini del giorno le mozioni sul riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e delle proposte per servizi ai sordi ed ipoudenti riesini come URP, scritta in pugno dal consigliere comunale e nonché segretario comunale dei Giovani Democratici di Riesi, Raffaele Calcagno.

Dottor Amico Antonio