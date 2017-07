A Cesena nuovo corso per imparare la lingua dei segni

Incontro di presentazione lunedì 17 luglio, ore 18.30 – Sede Ens, via Cervese 4303 (ex scuola elementare di Villa Calabra)

CESENA – Sulla scia del grande interesse suscitato negli anni passati, l’ENS – Ente Nazionale Sordi promuove a Cesena un nuovo corso della lingua italiana dei segni (Lis) di 1°- 2° – 3° livello.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente lunedì 17 luglio, alle ore 18, nella sede dell’ENS (ex scuola elementare di Villa Calabra, via Cervese 4303). Durante l’incontro saranno illustrati il percorso didattico e metodologico, saranno presentati gli operati coinvolti e saranno fornite informazioni in merito alla quota d’iscrizione, alle date e agli orari delle lezioni.

Il corso partirà con un minimo di 15 allievi.

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad apprendere la Lis per interesse personale o perché, operando nel settore scolastico, pubblico, di servizi al cittadino, ecc., si trovano a dover comunicare con persone sorde.

Il ciclo completo ha una durata di tre anni e consentirà di apprendere e utilizzare la lingua e il suo canale comunicativo, con annessi aspetti storico-culturali, per poter essere attivi nella comunicazione udenti – sordi, attenendosi alla medesima organizzazione seguita a livello nazionale, e garantendo così una conoscenza equivalente su tutto il territorio.

L’iniziativa ha il sostegno dei Servizi Sociali dell’Unione Valle Savio. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria ENS:

tel. 0547/324310 (il lunedì dalle 15 alle 18)

mail: forli@ens.it

