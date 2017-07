Cena alla fattoria “Riva degli Albogatti” in collaborazione con RistoLis

RistoLis simboleggia un’attività gastronomica innescando, per una miglior inclusione dei sordi …

La Fattoria Urbana “Riva degli Albogatti” in collaborazione con RistoLis propone sabato 22 luglio alle 19.30, sulle rive del fiume Serchio, una cena a buffet accompagnata da cocktail e aperitivi esotici. Che cosa è RistoLis?

RistoLis simboleggia un’attività gastronomica innescando, per una miglior inclusione dei sordi, la coesione sociale nella società di oggi. L’operosità di RistoLis è fondata da Manuel Tocchini Morotti, anch’esso sordo profondo dall’età di tre anni. Manuel, nel corso degli anni, attraverso anche alcune esperienze significative di volontariato in Africa e quelle sportive internazionali dove ha partecipato raccogliendo medaglie di bronzo nei circuiti

paralimpici, sta cercando di unire la gastronomia e la Lingua dei Segni (Lis) dando luce quindi al nome di RistoLis.

Per partecipare all’apericena è necessaria la prenotazione entro giovedì 20 luglio alle 22. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare a Cinzia al 3496119753 o a Irene al 3280371174 con possibilità di effettuare videochiamate per persone sorde o inviare e-mail: lucca@fattoriaurbana.it. E’ possibile anche avere ulteriori informazioni sulla pagina Facebook:Riva degli Albogatti

