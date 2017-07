Ambulanza Vergante in festa a Nebbiuno dal 28 al 30 luglio 2017

Il presidente del Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante, Daniele Giaime, a nome del Consiglio direttivo e del Comitato organizzatore, invita la cittadinanza alla sesta edizione dell’annuale festa che si terrà a Nebbiuno, in Località Madonna della Neve dal 28 al 30 luglio.

Il programma è ricco di eventi e prevede per venerdì 28 luglio a partire dalle ore 19.30 la cena con piatti caratteristici preparati dall’Associazione Cuochi Alto Basso Novarese e Vco e i dolci dell’Associazione Pasticceri del Novarese, e alle 22 la serata di musica con Vaskomedley Band, Vasco Real Tribute.

Possibilità di cenare anche sabato 29 luglio e dalle ore 22 musica con Special Guest Live Band per una serata di musica cover con fiati.

Domenica 30 luglio alle 11.15 si assisterà alla funzione religiosa, con la partecipazione della Corale San Giorgio di Nebbiuno, celebrata dal parroco di Nebbiuno don Maurizio Medina. A seguire, alle 12.30 pranzo su prenotazione aperto a tutti i cittadini, parteciperanno anche i volontari, gli amici della Pubblica Assistenza di Nebbiuno, i floricoltori e le autorità.

A partire dalle 14.30 dj Chicco Minniti, in diretta, animerà il pomeriggio con buona musica e tanta simpatia.

Alle 15.30 il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante inaugurerà il primo mezzo di protezione civile dell’Associazione, allestito come automedica.

Alle 20.30 si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. Si proseguirà anche domenica sera con la cena e alle 21.30 tutti in pista con il gruppo Daniela e Marco Music.

Per la realizzazione della festa collaboreranno tanti volontari, amici dell’associazione ed esterni, coordinati da un Comitato organizzatore nominato dal Consiglio direttivo, composto dal presidente, Daniele Giaime, dal vicepresidente Luca Angelotti, e dai consiglieri Silvana Tondina e Claudio Sandrini e con il supporto del volontario Mirko Martellini e della consigliera, Cinzia Tondina che si è occupata tra le altre cose della sottoscrizione a premi.

Il presidente del Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante, Daniele Giaime: «Ambulanza Vergante in festa è un appuntamento a cui teniamo molto e che si rinnova ogni anno, siamo arrivati alla sesta edizione. Anche quest’anno abbiamo proposte musicali e culinarie. Abbiamo puntato su gruppi musicali importanti e sul coinvolgimento di numerosi partner a sostegno. Una felice occasione per stare insieme alla gente in modo diverso e piacevole. Un momento di aggregazione e allegria che permette inoltre al nostro ente di raccogliere fondi a sostegno delle attività di volontariato. La nostra festa è un evento corale dove anche l’Associazione Pasticceri Novaresi collabora fattivamente con la preparazione di tutti i dolci serviti durante la manifestazione. Novità assoluta di quest’anno la partecipazione dell’Associazione Cuochi A.&B. Novarese e Vco con il loro presidente Vittorio Stellini, cucineranno per la tre giorni di festa. Abbiamo previsto inoltre per domenica 30 luglio il momento più istituzionale dove ringrazieremo i volontari per il tanto lavoro svolto e le loro famiglie. Ringrazieremo anche tutti i floricoltori del territorio che ci aiutano ogni anno a raccogliere fondi con l’evento “Un fiore per l’Ambulanza del Vergante”. Invitiamo la cittadinanza a partecipare ai nostri festeggiamenti e a stare con noi in allegria, buona cucina e divertimento. Invitiamo a intervenire anche al momento istituzionale di domenica 30, quando inaugureremo il primo mezzo di protezione civile dell’Associazione allestito come automedica. La sesta edizione di Ambulanza Vergante in festa è ai nastri di partenza, vi aspettiamo. Il 28-29-30 luglio a Nebbiuno in località Madonna della Neve».

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il Gruppo Volontari Ambulanza: tel. 0322280117, e-mail segreteria@ambulanzavergante.com;

Sito web www.ambulanzavergante.com e pagina Facebook Ambulanza del Vergante, curati e aggiornati dal volontario Corrado Beninato.

Il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante, aderente all’Anpas, può contare sull’impegno di 175 volontari, di cui 76 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 5.700 servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni per un totale annuo di circa 270mila chilometri percorsi. L’Associazione ha in organico inoltre tre dipendenti: due soccorritori e un’impiegata amministrativa.

La Pubblica Assistenza di Nebbiuno dispone di quattro ambulanze dotate di defibrillatore, due mezzi attrezzati per il trasporto dei disabili, quattro auto per i servizi socio sanitari, un’automedica e un gommone attrezzato per il salvamento impiegato sulle acque del lago. Complessivamente 12 mezzi in tutto.

Nebbiuno (No), 20 luglio 2017

