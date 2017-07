13 ° compleanno del Galata Museo del Mare: una giornata dedicata all’accessibilità

Tutti i disabili possono accedere gratuitamente al Museo per visitare il percorso espositivo, usufruendo così in prima persona delle migliorie relative all’accessibilità realizzate in questi anni.

Alla reception sono disponibili gratuitamente 5 audioguide per non vedenti, uno scooter elettrico, mappe tattili cartacee per l’orientamento lungo il percorso di persone non vedenti e, sulla terrazza MiraGenova, una postazione (mappa tattile) che descrive il porto di Genova e i suoi principali monumenti .

Inoltre il Museo è dotato di induzione magnetica, ovvero la possibilità da parte di chi fa uso di apparecchi acustici di sentire in maniera pulita e senza rumori di sottofondo.

INFO:

tel.: 010 2345655

accoglienza@galatamuseodelmare.it

Paola Barisione e Liliana Cardone