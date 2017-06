Vodafone: nuova tariffa 20GB dedicata agli utenti non vedenti e non udenti

Dal 22 Giugno 2017 Vodafone Italia ha creato una nuova tariffa agevolata per i suoi clienti non udenti e non vedenti. La nuova tariffa agevolata prevede: 20 Giga di Internet ogni 4 settimane, 2000 minuti verso tutti i numeri nazionali ogni 4 settimane; 1000 sms verso tutti ogni 4 settimane; 50 sms al giorno verso tutti ogni 4 settimane. Il costo è di 15 euro ogni 4 settimane

In riferimento alla Delibera n. 46/17/CONS dell’AGCOM gli operatori di rete fissa e mobile sono obbligati a creare una determinata offerta dedicata a condizioni economiche agevolate, riservate a tutti i clienti affetti da sordità o cecità totale o parziale.

Tutti gli operatori di accesso ad internet da postazione mobile presentano offerte che prevedano un congruo volume di traffico dati, in linea con le esigenze di consumo delle suddette specifiche categorie di utenti, ad un prezzo accessibile, applicabile, per ciascun utente disabile, ad una sola numerazione, in particolare, propongono: una specifica offerta esclusivamente per gli utenti sordi che includa l’invio di un determinato numero di sms gratuiti e la fruizione di un congruo volume di traffico dati mensile; una specifica offerta esclusivamente per gli utenti ciechi e ciechi parziali che includa la fruizione di un congruo volume di traffico di voce e dati mensile.

La delibera specifica che l’offerta mobile dedicata deve essere almeno 20GB/mese per i sordi e 10GB/mese per i ciechi. Vodafone ha deciso di offrire direttamente fino a 20GB/mese per entrambi i casi

Il cliente Vodafone può scaricare, compilare e spedire il modulo dedicato “Modulo di domanda di agevolazione per le offerte di telefonia mobile per utenti non udenti e non vedenti ai sensi della Delibera Agcom 46/17/CONS” direttamente dal sito ufficiale di Vodafone. Il fax deve essere inviato al numero 800034642, unitamente alla copia di un documento di indentità valido e della certificazione medica rilasciata dalla ASL competente per territorio o da altro Ente titolato comprovante l’invalidità

In alternativa è possibile inviare la documentazione tramite raccomandata A/R a “Vodafone – Casella Postale 190 10015 Ivrea TO”, oppure online accedendo alla propria area riservata (tramite questo link dedicato).

Se si attiva una nuova sim ricaricabile Vodafone, Il rivenditore dovrà attivare una SIM ricaricabile voce solo con il piano tariffario Vodafone 19. Poi successivamente il cliente Vodafone dovrà scaricare, compilare e spedire la documentazione necessaria.

Noi di MondoMobileWeb ricordiamo che quando si attiva una nuova sim ricaricabile Vodafone, il piano della SIM “Vodafone 19” prevede un costo di 0,49 euro ogni 7 giorni dall’attivazione. In automatico sarà attivata la promozione Sunday Welcome Edition che offre minuti illimitati verso tutti e 2 Giga in 4G gratis ogni domenica per 1 anno dall’attivazione. E’ possibile cambiare piano base senza nessun canone leggendo una nostra guida dedicata.

Per attivare le offerte con agevolazione è necessario che i dati anagrafici inseriti nel modulo di richiesta corrispondano a quelli dell’intestatario o del reale utilizzatore della SIM. È possibile richiedere l’agevolazione per un solo numero telefonico mobile. Gli utenti non vedenti parziali possono richiedere una sola delle agevolazioni, a scelta fra quelle previste per la telefonia fissa o mobile.

Per ulteriori informazioni sulla tariffa agevolata per gli utenti sordi e ciechi visitate il sito ufficiale dell’operatore

