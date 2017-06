Villa Torlonia, arriva Technoest@te 2017, festa della tecnologia e non solo

Se è tempo di svago, è anche tempo di Technoest@te 2017, la kermesse che spazia dalla robotica alla botanica, dalla recitazione alla fotografia e al cinema seguendo il filo rosso della più moderna tecnologia e accompagnando l’estate romana a Villa Torlonia fino al 10 settembre, con una pausa dal 7 al 21 agosto.

Da martedì 13 giugno via libera alle tante novità che moltiplicano l’interesse dell l’offerta estiva con una sorpresa in più: la ludoteca dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, tramite l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, premia tutti gli studenti dell’anno scolastico appena trascorso con una ulteriore promozione dal 13 al 16 giugno. In questo periodo gli scolari possono entrare usufruendo dell’offerta Festa della Scuola che prevede l’ingresso di due persone al costo di un solo biglietto.

Mercoledì 21 giugno, poi, in in occasione della Festa della musica, durante l’intera giornata e per il periodo compreso tra sabato 24 e venerdì 30 giugno, si festeggia la settimana della musica con alcune novità proposte per l’occasione, come la sperimentazione del montaggio e della produzione audio elettronica, che si aggiungono alle classiche attività musicali in programma nella sala Vedere la musica.

Le iniziative dell’estate 2017 sono organizzate secondo un calendario settimanale a tema che permette al visitatore di specializzarsi nel settore preferito. Così si può visitare la villa sulla Nomentana trasformandosi da semplici appassionati di botanica a biodetective per un giorno, con le meraviglie del parco che offrono lo spunto per una caccia al tesoro botanica o per un tour fotografico.

L’offerta didattica è più ampia per gli amanti della tecnologia. Durante l’intera estate piccoli e grandi possono giocare a diventare programmatori di videogiochi, conoscere i segreti della modellazione e stampa 3d o immergersi nel mondo della robotica.

Iniziative a tema sulla musica, la fotografia, la recitazione e il cinema con le attività dedicate al doppiaggio, agli effetti sonori, allo stop motion e agli effetti speciali.

Gli ospiti possono imparare a produrre un cartone animato o un documentario naturalistico, scoprire le tecniche del montaggio audio, della radiofonia e delle illusioni ottiche.

Una particolare attenzione è riservata ai gruppi organizzati: dal martedì al venerdì i centri estivi, le parrocchie e le scuole hanno diritto ad un prezzo speciale sull’acquisto di una o più attività. E ogni giorno alle 16 e alle 17 l ‘Happy Hour consente al pubblico di entrare con un biglietto scontato.

