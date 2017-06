Ucraina, viaggi in Europa senza visto

Un passo verso l’Europa. Per i cittadini ucraini non ci sarà piu bisogno di ottenere il visto per viaggiare nei paesi dell’area Schenghen. Una buona notizia che arriva dopo l’adozione di un regolamento da parte del Consiglio Europeo. Irina Levko, madre di un bambino disabile tira un sospiro di sollievo. Potrà andare in Polonia per le cure mediche del figlio senza dover aspettare i permessi.

Una tappa importante per le relazioni tra l’Ucraina e l’Unione che arriva al termine di una lunga procedura, che consente ai cittadini con passaporto biometrico di viaggiare senza visto per un periodo di 90 giorni.

Un provvedimento che prevede gli spostamenti senza permessi, per turismo, visite familiari o affari. La liberalizzazione dei visti non consente di lavorare nell’Unione Europea e il provvedimento non è definitivo, ma può essere sospeso nel caso si verifichino seri problemi

