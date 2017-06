“Trieste Estate 2017”: più eventi e nuova sede al castello di San Giusto

«L’Amministrazione comunale vuole dare maggiore peso e sviluppo alle attività culturali e ricreative a Trieste – dichiara l’assessore comunale Giorgoi Rossi – per consentire un’offerta più ampia, per cittadini e turisti, e per dar modo di esprimersi e partecipare ad un elevato numero di associazioni.

Quando: Dal 16/06/2017 al 31/08/2017

Più spazio anche ai giovani, che sono il futuro della nostra città con “Trieste Estate Giovani”e per chi sta intraprendendo un percorso professionale. Tantissimi gli eventi in programma, su 533 proposte, sono stati selezionati 163 eventi. Molteplici spettacoli, concerti, cinema e altro ancora per animare l’estate cittadina anche con l’aggiunta di una nuova importante sede, il Castello di San Giusto con il Cortile delle Milizie, dove si svolgeranno 34 eventi e il Bastione Rotondo che ne ha in programma 57».

Nella conferenza stampa di presentazione a Palazzo Gopcevich, l’assessore alla Cultura ha voluto così sottolineare il grande sforzo compiuto dall’amministrazione per far sì che anche attraverso l’intrattenimento e tanti e diversi momenti culturali proposti venga valorizzata la città assieme alle numerose realtà associative e giovanili presenti, anche con il rilancio di meravigliosi ‘fiori all’occhiello’ come il Castello di San Giusto, dove è stato fatto un investimento rilevante ed è stata recentemente ristrutturata una sala in cui si potranno celebrare i matrimoni.

Inoltre al Castello, sede della prestigiose esposizioni di Alinari, attualmente è visitabile la mostra su Robert Capa. «Inoltre, stiamo completando l’info-point di San Giusto – continua Rossi – che andrà ad aggiungersi al punto informativo di piazza Unità, nella Sala ex-Aiat, quale elemento ‘cardine’ oltre che per le informazioni anche per quanto riguarda il marketing dei prodotti turistici. La cultura è un elemento di crescita importante che ci aiuta a creare ‘ponti’ e legami che contribuiscono al processo evolutivo della nostra Trieste».

Sempre nell’ottica propositiva di opportunità di rilancio, ringraziando il direttore di Area Fabio Lorenzut, la funzionaria Francesca Locci e tutto il personale comunale che ha collaborato attivamente per la riuscita di un così ricco calendario di manifestazioni, oltre agli sponsor che in tempi di crisi sono indispensabili, l’assessore ha quindi annunciato che ben presto saranno a disposizione in Porto Vecchio svariati luoghi per realizzare ulteriori eventi.

Ringraziamenti per l’operato prezioso degli uffici nella realizzazione di un sistema piuttosto complesso in un clima di grande collaborazione da parte di tutti,tra cui i direttori artistici Gabriele Centis e Lino Marrazzo, sono stati poi espressi dal direttore Fabio Lorenzut e da Francesca Locci, sottolineando il grande risultato finale con tantissimi appuntamenti in calendario. Lorenzut ha quindi rivolto un particolare ringraziamento ai due studenti del Liceo Dante, Piero e Andrea, che si sono impegnati nel progetto di Alternanza scuola/lavoro.

Gabriele Centis e Lino Marrazzo hanno quindi illustrato il programma degli appuntamenti che si terranno al Castello di San Giusto (Bastione Rotondo: dal 16 giugno al 3 settembre e Cortile delle Milizie: dal 14 luglio al 19 agosto). Piazza Verdi: dal 29 giugno al 16 agosto.(Il 7 agosto è previsto un concerto ‘particolare’ realizzato con il linguaggio dei segni, dalla collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Ente Nazionale Sordi-sez. Di Trieste e la Casa della Musica). Polo Giovani Toti: dal 17 giugno al 29 agosto. Molo Audace: il 13 agosto, con l’ormai consueto “Concerto all’alba”. Le periferie: dal 17 luglio al 10 agosto. Tra gli appuntamenti previsti, la realizzazione di festival e rassegne “tradizionali”: Short international film festival”, “TriesteLovesJazz”, “Trieste Summer Rock Festival”, “Cinema Nord Est”, “Hot in the city” e altro ancora. Nel link sottostante, il programma completo.

1D_7__15675–COMUNE DI TRIESTE_Programma Triestestate_IT-1-2-2

Allegati

http://www.triesteprima.it