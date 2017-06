“Shapes”, al comunale vanno in scena i ragazzi della backstage dance academy

Un appuntamento destinato a richiamare l’attenzione dell’intera città di Teramo e di tanti appassionati di danza e musica anche di fuori regione. Sabato 24 giugno (ore 21) la scuola di danza Backstage Dance Academy di Teramo, diretta da Francesca Di Boscio, presenterà presso il CineTeatro Comunale di Teramo lo spettacolo “Shapes”, interamente dedicato alla danza contemporanea.

Nel corso della serata 12 allievi selezionati della scuola daranno vita ad una serie di esibizioni che permetteranno agli spettatori di entrare nel magico mondo della danza lasciandosi coinvolgere emotivamente dalle coreografie preparate. Grande protagonista della serata sarà la Compagnia di Danza Contemporanea Corpi (https://youtu.be/hPfGja5324A) che proporrà per la prima volta al pubblico teramano i due nuovi lavori “Sentire me dentro noi” e “Io sono libero”. Il maestro Massimiliano Terranova, invitato per la formazione professionale del gruppo di coreografia, a sua volta presenterà alcuni lavori che uniranno tecnica, linguaggio e stile personale.

Sul palco saliranno anche i rappresentati dell’Associazione Sordomuti di Teramo e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (sezione di Teramo), due significative realtà con le quali Backstage Dance Academy avvierà il prossimo anno alcuni innovativi progetti tra danza e disabilità.

Venerdì 30 giugno (ore 21), sempre presso il CineTeatro Comunale di Teramo, si terrà invece il tradizionale saggio di fine anno della scuola. Durante la serata verranno presentate tutte le discipline delle quali Backstage Dance Academy ha tenuto regolarmente i corsi nell’anno accademico da poco concluso. Mediante i temi scelti dai rispettivi insegnanti gli allievi si cimenteranno nella danza classica, nella danza contemporanea, nel modern jazz, nell’hip hop e nel musical.

L’ingresso alle due serate sarà gratuito.

