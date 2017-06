Quanti candidati silenziosi

Anno Domini 2017, il numero dei candidati dei disabili uditivi è cresciuto. No, non è uno scherzo, nè una bufala.

di Donio Nemico

Una classica novità. In passato ci aveva provato uno sordomuto francese nel 1848, un certo Jean-Ferdinand Berthier (ecco la fonte: http://noetomalalie.hypotheses.org/377), purtroppo non ebbe la fortuna di essere eletto. Speriamo che in questa tornata elettorale sia ottima anche per altri candidati disabili. Qualcuno c’è sempre stato. A quanto pare il partito politico che ha più candidati disabili pare che sia il PD con circa, in tutta Italia, 50 candidati consiglieri di alcuni Consigli Comunali italiani.

Per il M5S secondo alcune fonti c’è una sola in Sicilia, nel Palermitano. Per altre liste aspetteremo delle fonti giornalistiche. Magari in più là avremo altri dati e dettagli. Comunque, questi fatti per noi, cari fratelli e sorelle della comunità sorda, è una cosa positiva o negativa??

http://livesicilia.it/2017/02/25/candidati-grillini-movimento-cinque-stelle-forello_830516/