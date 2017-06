Novità pensioni: in arrivo la nuova quattordicesima, aumenti ed estensione a pensioni fino a 1000 euro al mese

Novità pensioni, in arrivo a luglio la nuova quattordicesima che porterà aumenti sugli assegni di molti pensionati.

Stefania Manservigi



Le novità sono quelle inserite nella scorsa Legge di Stabilità, che diventeranno effettive a partire da quest’anno: incrementi del 30% per i pensionati con assegno inferiori ai 750 euro mensili ed estensione della prestazione anche a coloro che percepiscono assegni compresi tra 750 euro e 1000 euro al mese.



Di seguito tutte le novità in arrivo da luglio per quanto riguarda la quattordicesima sulle pensioni.

Novità pensioni: quattordicesima in arrivo, aumenta la prestazione

Tra le novità introdotte sulle pensioni dalla Legge di Stabilità 2017 una di quelle accolte con maggiore entusiasmo dai pensionati riguarda l’aumento della quattordicesima.

A partire da luglio di quest’anno, infatti, è previsto un incremento dell’importo per chi già era destinatario della prestazione negli scorsi anni.

Nello specifico i pensionati che possono vantare un reddito inferiore a 9.786,86 euro lordi (1,5 volte il trattamento minimo Inps) ossia una pensione che non superi l’importo di 750 euro al mese, potranno ottenere un incremento della quattordicesima di circa il 30%: si passerà da 336 a 437 euro per chi ha fino a 15 anni di contributi (18 anni gli autonomi), da 420 a 546 euro per coloro che vantano da 15 a 25 anni di contribuzione (da 18 anni a 28 anni gli autonomi) e da 504 fino a 655 euro per i pensionati con più di 25 anni di contribuzione (più di 28 anni gli autonomi).

Novità pensioni: estensione quattordicesima, ecco i destinatari

Un’altra novità importante prevista dalla Legge di Stabilità 2017 è l’estensione della quattordicesima sulle pensioni anche per coloro che percepiscono un reddito compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo del fondo pensione lavoratori dipendenti. La novità coinvolge oltre un milione di pensionati che fino all’anno scorso non rientravano nella platea dei beneficiari. Per tutti coloro che usufruiranno del bonus per la prima volta a partire da quest’anno, la prestazione sarà pari a 336 euro per i pensionati che hanno fino a 15 anni di contributi (18 anni gli autonomi), 420 euro per i pensionati che vantano da 15 a 25 anni di contribuzione (da 18 anni a 28 anni gli autonomi) e a 504 euro per i pensionati con più di 25 anni di contribuzione (più di 28 anni gli autonomi).

Novità pensioni: come calcolare reddito per quattordicesima?

La Legge di Stabilità 2017 non ha apportato novità per quanto riguarda la determinazione dei redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione della quattordicesima. Oltre alla pensione, dunque, è bene ricordare che verranno tenuti in considerazione i redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordomuti.

Resta inoltre il requisito dell’età anagrafica, come per gli altri anni: potranno beneficiare della quattordicesima i pensionati ultra 64enni.

