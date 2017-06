Monica Canalis per la difesa del Centro Documentazione sulla Sordità di Torino

Gentilissima Consigliera Monica Canalis, avevamo apprezzato il suo intervento in occasione dell’audizione nelle Commissioni congiunte Pari Opportunità ,IV e V del Comune di torino sul futuro del Centro Documentazione sulla Sordità (7/6/2017), avevamo scorto interesse e conoscenza anche se la percezione ,ad orecchio disincantato , si orientava verso la sensazione che si prova quando si prende la palla per fare un gol alla maggioranza .

Scarica lettera centro sordità Lettera Centro sordità

Come Lei sa ,la decisione della Commissione non ha soddisfatto le associazioni audite le quali hanno ritenuto da subito che la visita ai nuovi spazi “colorando” situati dentro il complesso di Via S. Marino dove è stato trasferito il Centro Documentazione sulla Sordità, per valutarne l’adeguatezza insieme all’Assessora ai Servizi Educativi, Federica Patti non corrispondesse alla soluzione delle preoccupazioni rappresentate Infatti mettere nero su bianco su : continuità del servizio e personale adeguato ,nell’audizione abbiamo riproposto il contenuto della paginetta visionabile nel sito della Città di Torino alla voce Centro Documentazione sulla Sordità ,dove funzioni e competenze del Centro Documentazione sono esplicitate in maniera sintetica e chiara , è altra cosa.

Se la targhetta resta uguale ma al di là della porta si trova altro , questo si chiama smantellamento, snaturazione e cosa ben grave non concordato con chi quel servizio lo utilizza e/o potrebbe usufruirne, fra l’altro è stato evidenziato nel corso dell’audizione che

il Centro Documentazione sulla Sordità non è costituito soltanto dalla biblioteca, elemento importante ma non distinto dall’insieme del Servizio pubblico aperto a chiunque interessato alle problematiche della sordità .

Questa premessa per manifestarle il disagio per alcune affermazioni contenute nel video che abbiamo potuto guardare e per il quale ringraziamo anche il presidente Provinciale dell’ENS Serafino Timeo per la esposizione dei fatti storici e attuali dell’ex IPAB Istituto Prinotti. Un video che contribuisce alla rottura del silenzio e che insieme alla lettera di insegnanti (in allegato) dimostra che c’è chi si muove ,fa qualcosa senza arrendersi e si oppone allo smantellamento di un servizio che è stato fatto morire lentamente senza mai dichiararlo , con azioni che non sono semplice sospensione o trasferimento . Quali affermazioni e perchè? Intanto la rimozione o omissione di alcuni passaggi che hanno portato all’attuale situazione , l’inizio non è Dicembre 2016 quando si attua il trasferimento del Servizio Disabili Sensoriali minori da Via Trana a Via S. Marino e di conseguenza si comincia a far pressione a quel che resta del Centro Documentazione per spostarsi anch’esso nei nuovi locali, facendo confusione tra Servizio Disabili e Centro Documentazione che in effetti sono distinti e afferenti a settori diversi , il primo transitato nel settore Politiche Sociali già dal 2014 e l’altro rimasto ai Servizi Educativi ma nei fatti lasciato a se stesso.

La storia del declino di questo Servizio (CDS) comincia già nel 2012 , ma ha un suo apice con corollario di interpellanze e audizioni nel 2014/2015 , anzi a metà del 2015 è del tutto smantellato con il trasferimento in altri servizi e il prepensionamento di chi vi opera. In estremis viene tenuto in piedi attraverso il “prestito” di 1 unità di personale con contratto rinnovato semestralmente , allo scopo di tenere i contatti con le Agenzie Educative accreditate che ormai svolgono,propongono i laboratori di cui si occupava direttamente il personale del CDS. Qundi Servizio solo sulla carta , e qui si potrebbe aprire la pagina delle responsabilità degli amministratori , della dirigenza ,dei direttori , basta ricordare che la digitalizzazione del patrimonio storico librario, documentale didattico a cui fa riferimento il presidente Timeo, è stato un cavallo di battaglia usato per ridimensionare il servizio , in sede di audizione 2015 è stato dichiarato che circa il 70% (se non ricordiamo male ) era stato digitalizzato e sarebbe stato messo a disposizione di chiunque ,però come accedervi sembra cosa impossibile.

Insomma scoprire adesso certe cose o non chiarirle confonde chi non conosce la situazione e si alimentano immagini che non tengono conto della storia reale , semplificando si avvia la caccia a colpevoli non distinguendo tra chi ha avuto un certo ruolo di peso e altri a cui si potrebbe semmai ,facendo una forzatura, additare per il tempo passato, la colpa di non essere stati più incisivi e presenti nella scorsa legislatura consiliare dove sedevano nei banchi della Sala Rossa. Altra cosa è appunto il presente e quindi le scelte vanno valutate senza problemi ideologici . Ci sembra inoltre importante far rilevare che nel filmato (che apprezziamo per la resa accessibile ,essendoci la sottotitolazione) viene enfatizzata la questione della Porta chiusa della biblioteca con l’annotazione : ” guardate la porta è chiusa , loro non hanno le chiavi, non possono entrare quando vogliono… Ma che significa? Il CDS risulta chiuso dall’inizio di Maggio 2017 coincidente con il ritorno ai Servizi Educativi della persona alla quale non è stato rinnovato il contratto di prestito Vero che il libro inventario del materiale contenuto era stato dato all’ENS per decisione della precedente responsabile del Servizio Disabili Sensoriali , adesso in pensione ,allo scopo di catalogare e sistemare, ma era stato chiarito che la biblioteca appartiene al Comune di Torino,quindi è un bene pubblico. Quello che serve quindi è chiarire come un bene pubblico senza alcun accordo senza un contratto d’intenti possa divenire quasi proprietà di un Ente privato quale è l’ENS . Vero che all’ENS va il merito di avere offerto disponibilità di volontari per catalogazione e tenere aperta la biblioteca , ma non ci pare che questa offerta sia stata formalizzta ,accettata dal Comune. Vogliamo ricordare che nelle audizioni del 2015 alle quali si accennava di sopra ,era stata deliberata l’apertura di un tavolo tecnico per andare a verificare la questione dell’appartenenza della biblioteca , considerato che l’ENS non riconosceva un certo verbale al quale il Comune si appoggia per dimostrare la proprietà della biblioteca. Un tavolo tecnico che non ha mai avuto seguito per fine della legislatura,in ogni caso con l’estinzione dell’EX IPAB Prinotti , non c’è alcun dubbio che immobili e mobili sono stati annessi dal Comune e quindi va da sè che il Sevizio Centro Documentazione sulla Sordità non può che essere un servizio pubblico a fruizione gratuita per tutte le persone, le famiglie , gli insegnanti, studiosi .

Ci chiediamo perciò come mai non c’è stato nessun sobbalzo nel corso dell’audizione del 7 Giugno 2017 da parte degli amministratori quando il funzionario ha ritenuto di porre una domanda all’ENS e alle associazioni , non ricordiamo le esatte parole ,ma il senso era questo : “l’ENS e la associazioni si trovano a un bivio , devono segliere se la biblioteca deve essere pubblica,aperta a tutti o essere un servizio solo per le persone sorde” Quando mai la biblioteca ha funzionato soltanto per le persone con disabilità uditiva? Pechè dovrebbero essere l’ENS e le associazione a scegliere tra queste opzioni? A che titolo se la biblioteca è del Comune? Cara Consigliera scusi se abbiamo come dire approfittato del video ben fatto , che fa parlare le persone direttamente interessate, e che mostra il suo pensiero sullo spirito di servizio della politica, scusi per la lunghezza , però ci piace pensare che lo sguardo verso la sordità debba avere un orizzonte a 360°. Ci perdoni l’inutilità del ricordare ,lei conosce bene la situazione, che la sordità è cambiata , e dunque che il CDS rimanga o no all’ex Prinotti per l’APIC non è motivo dirimente , lo è la funzione, le competenze che il Servizio deve garantire , ci piacerebbe che ci si battesse per questo e che non si ritornasse ad esempio a pensare a proposte di riconoscimento del Lis Scusi le sembrerà inappropriato ma non possiamo non fare questo riferimento , non potrebbe essere diversamente , questa è una questione che ci distingue dagli amici dell’ENS , per il resto vogliamo continuare a portare avanti le belle battaglie di civiltà ,e se lei sarà insieme a tutti noi la ringrazieremo e quando è il caso faremo presente le nostre discordanze.

Grazie con cordialità

Paolo De Luca per C.D. dell’APIC Link video https://www.youtube.com/watch?v=TVuKRytqpGw

Link resoconto audizione 7/6/2017 http://www.comune.torino.it/consiglio/prg/web/resoconto_ccp1.php