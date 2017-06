Logo per Convegno Nazionale in formato digitale – computerizzato

Informazioni metereologiche in tempo reale:

Carissimi/e , Saluti di pace.

Come avrete già saputo, è stato indetto dalla nostra Congregazione religiosa, un Convegno Nazionale sulla Pastorale tra e con i Sordi. (Roma 2.3.4. novembre 2017)

Stiamo lavorando per definire alcuni aspetti importanti dell’evento prima di invitare le varie congregazioni, associazioni e movimenti, ad unirsi a noi nell’organizzare questo evento atteso ormai da molto tempo.

Il 22 luglio p.v. il comitato ristretto, dopo la riunione in programma per i giorni precedenti, sarà in grado di diramare gli inviti alla collaborazione.

Nel frattempo, come espressione di un gruppo (o come singolo) vi invitiamo a creare, il LOGO del Convegno, in format digitale sia dipinto che.

Le infinite informazioni in rete e l’inventiva personale potrà sicuramente creare qualcosa di unico.

Inviate il tutto via email a: effataconvegnonazionale@gmail.com oppure Whats App 331 8432 704

Il titolo del Convegno nazionale è: LA PERSONA SORDA – TRA FEDE, CHIAMATA E TECNOLOGIA .

Il termine CHIAMATA si riferisce a tutti gli aspetti della vita di una persona e non solo intesa come vocazione religiosa.

Il termine TECNOLOGIA si riferisce alle infinite possibilità che oggi la tecnologia attraverso i socials offrono, per una più vasta condivisione anche dei molteplici aspetti della pratica religiosa e della vita spirituale di ognuno. (Idee, progetti, momenti di condivisione, insegnamento, etc.).

Vi chiediamo, cortesemente, di inviare il logo, preferibilmente prima del 2 luglio p.v.

Tutti i loghi inviati saranno oggetto di una mostra durante il Convegno. Sarà necessaria una brevissima spiegazione per illustrare gli elementi che compongono il logo.

P. Savino