Lingua dei segni e alfabetizzazione: all’UniTe la presentazione dei risultati del corso

TERAMO – Saranno presentati domani alle 11, nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze Politiche, i risultati del Corso di Alfabetizzazione nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) che si sono tenuti all’Università di Teramo nell’anno accademico 2016/2017. Dopo i saluti del rettore Luciano D’Amico e del direttore della Fondazione universitaria Manuel Di Nicola, interverranno il docente del Corso Mauro Chilante e la codocente Lingua Madre Rosanna Giovanditto.

“Per l’occasione – si legge in una nota dell’Università di Teramo – sarà presentato il risultato della ricerca svolta da un gruppo di studenti in collaborazione con l’Accademia del Fumetto di Pescara, consistente nella traduzione in vignette di alcuni concetti emblematici rappresentativi e propri della Cultura Sorda e soprattutto del rapporto tra questa e la cultura udente. Interverrà il maestro Carmine Di Giandomenico, coordinatore del progetto, che rappresenta il primo tentativo in Italia di ricercare e operare in modo scientifico un collegamento tra due diverse modalità di comunicazione non verbale, quella del fumetto e, appunto, la LIS.

Nell corso dell’incontro saranno, inoltre, proiettati dei filmati realizzati dagli studenti in Lingua Italiana dei Segni.