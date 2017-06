L’Ente Nazionale Sordi Asti organizza un corso di Lingua dei Segni di Primo Livello

Presso l’Ente Nazionale Sordi sezione di Asti sono aperte le iscrizioni al corsi LIS di 1° Livello che avrà inizio a settembre 2017.

La LIS (Lingua dei segni italiana) è una lingua con una propria struttura grammaticale, sintattica, morfologica e lessicale Si è evoluta naturalmente come tutte le lingue, con una struttura molto diversa dalle lingue vocali. Rappresenta un importante strumento di trasmissione culturale. E’ una lingua che viaggia su un canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione con persone udenti.

E’ un corso di 155 ore (teoria e pratica) rivolto ad acquisire la conoscenza base della LIS.

Il corso è rivolto soprattutto a: Tutti coloro interessati ad imparare un nuova lingua tutta visiva Operatori che lavorano in ambito scolastico e sanitario Studenti, volontari… Parenti di sordi

Il corso riconosciuto a livello nazionale:

Sarà tenuto da docenti qualificati riconosciuti dall’ENS Nazionale ed accreditati al Registro Nazionale Docenti.

Costuituisce un’opportunità in più per te e per la tua professione

E’ un’ottima occasione per conoscere il mondo dei sordi e la sua cultura, finora ancora sconosciuta alla maggior parte delle persone

La LIS non è la lingua dei sordi, ma una lingua di tutti e per tutti.

Informazioni: Il corso è aperto ad un numero limitato di allievi. Per informazioni e iscrizioni inviare mail a asticorsilis@libero.it

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento posti

http://www.atnews.it/