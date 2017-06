Installazione pannelli ad induzione magnetica presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe

Mercoledì 14 giugno 2017, presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Milano di via Larga 12, è avvenuta l’installazione dei pannelli ad induzione magnetica donati dalla nostra Fondazione.

Il sistema a campo magnetico, detto anche a induzione magnetica, porta grandi vantaggi uditivi agli utenti portatori di dispositivo acustico (protesi acustiche o impianto cocleare) dotato di bobina telefonica (T-Coil). Trovandosi in un ambiente attrezzato con questa tecnologia gli utenti possono in maniera immediata, senza indossare altri dispositivi, ricevere in modo chiaro il segnale audio di quanto trasmesso in sala, direttamente sul loro dispositivo, ciò senza influenze negative dovute a distanza eccessiva dalle fonti sonore, da rumori ambientali e riverberi.

Le immagini:

La sua utilità accresce con ogni evidenza nei luoghi pubblici e particolarmente affollati e/o rumorosi. Il sistema di amplificazione magnetica permette di diffondere un segnale tramite segnali elettromagnetici che possono essere captati da piccole bobine incorporate nelle protesi acustiche o nei processori degli impianti cocleari. Questa modalità consente all’utente di ascoltare messaggi vocali provenienti dagli operatori con un miglioramento netto del rapporto segnale rumore. In sostanza il sistema permette di trasmettere solo il segnale d’interesse che potrà essere percepito dalla persona ad un’intensità superiore a quello del rumore di fondo circostante.

Le istruzioni per attivare gli impianti sono le seguenti:

– PER I PORTATORI DI PROTESI ACUSTICHE:

è possibile connettersi al sistema selezionando la “bobina telefonica” (quasi tutte le protesi acustiche ne dispongono).

– PER I PORTATORI DI IMPIANTO COCLEARE:

gli impianti cocleari possono connettersi ai sistemi di induzione magnetica attivando il programma dedicato.

Ogni modello di I.C. ha modalità diverse di connessione. Pertanto bisognerà rivolgersi al centro clinico di riferimento per le istruzioni.

Tonino Franzoso

Segnalato da p. Vincenzo Di Blasio