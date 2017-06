Elezioni amministrative 2017: notizie dei candidati sordi

Nella storia della Repubblica Italiana non si erano mai visti crescere il numero dei candidati disabili uditivi. In passato, nella storia della Repubblica Francese, ci aveva provato un sordo, un certo Jean-Ferdinand Berthier, nelle elezioni amministrative francesi del 1848. Era professore, direttore dell’Istituto per Sordi di Parigi ed educatore dei sordomuti francesi, era sopranominato il “Napoleone dei sordomuti”, perché era uno che si capiva e sapeva come insegnare ai sordomuti dell’allora generazione.

di Donio Nemico

Ma oggi non parliamo di questi antichi personaggi, ma di nuovi protagonisti che stanno scrivendo nuove pagine di storia contemporanea, di questi personaggi che provano ad entrare nelle democrazie locali, nelle amministrazioni comunali.

Essi sono parti del tessuto sociale, che fanno parte della realtà locali, come i disabili, tra cui citiamo oggi alcuni: Valentina Alongi, Giovanna Puglisi ed altri candidati sordi.

La prima candidata sorda è Valentina Alongi sorda di Fabriano, originaria della Sicilia. Candidata nella lista del Partito Democratico per il Comune di Fabriano, nella Provincia di Ancona, nella Regione delle Marche. Il candidato sindaco nella sua lista è Giovanni Balducci.

La seconda candidata sorda è Giovanna Puglisi sorda di Palermo. Candidata nella ista del Movimento Cinque Stelle per la Città Metropolitana di Palermo, nella Regione Siciliana. Il candidato sindaco nella sua lista è Ugo Forello.

La terza candidata sorda è Veronica Costa sorda di Paternò. Candidata nella lista del Libera Paternò per la Città Metropolitana di Catania, nella Regione Siciliana. Il candidato sindaco nella sua lista è Anthony Di Stefano.

Il quarto candidato sordo è Luisi Ivan sordo di L’Aquila. Candidato nella lista del Fratelli d’Italia per il Comune de L’Aquila, nella Provincia dell’Aquila, nella Regione di Abruzzo. Il candidato sindaco nella sua lista è Pierluigi Biondi.

A breve verranno pubblicati le interviste di ciascun candidati sordi nelle elezioni amministrative 2017.

A breve saranno pubblicate le interviste di ciascun candidato sordo.