È diventata una star della musica pur senza udito

È sorda, ma canta da lasciare a bocca aperta. Il suo nome è Mandy Harvey, 29enne statunitense che, con il suo inedito Try, ieri sera ha stregato il pubblico e i giudici del noto talent show America’s Got Talent.

di Annalisa Lista 9 giugno 2017

Una performance da 2 milioni di like su Facebook accomunati da un dilemma: come fa a non stonare pur non potendo sentire la musica? Cantando a piedi scalzi per sentire le vibrazioni e affidandosi alla sua interprete in lingua dei segni se è in difficoltà. Un successo che forse neanche lei pensava di raggiungere dopo che nel 2006 una grave malattia l’ha resa non udente al 100%. All’epoca, depressa e sconsolata, decise persino di abbandonare l’università. È stata solo la passione per la musica a consentirle di uscire dal tunnel dell’umor nero e riuscire in un’impresa che ai più sembrava impossibile.

