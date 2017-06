Disabile perde la casa, misterioso benefattore la ricompra e gliela dona

“Il bene si fa, ma non si dice”: quanti di noi seguono realmente questo prezioso messaggio di vita? Più spesso capita di fare del bene per vantarsene, alla ricerca di approvazione da parte dei propri amici, o per pubblicità. Eppure, per fortuna, non è così per tutti. Un uomo livornese ci ha dimostrato che l’amore per il prossimo è un valore bellissimo soprattutto quando non ha secondi fini.

Ma partiamo dall’inizio di questa difficile ma bellissima storia: Alessandro D’Oriano è un 37enne disabile al 75%. Nonostante i suoi problemi ha perso il lavoro e, d’improvviso, si è ritrovato a dover vivere con una pensione di 257 euro al mese. Una cifra bassissima, che a stento permette di sopravvivere, e Alessandro aveva anche il mutuo da pagare. Consapevole dell’imminente pignoramento della sua abitazione, il 37enne era molto preoccupato per la sua difficile situazione. Come se non bastasse l’uomo è stato addirittura colpito da un ictus.

Tutto sembrava andare per il peggio, ma è stato proprio in quel momento che è entrato in campo un uomo che, altruisticamente, ha deciso di comprare all’asta la casa di D’Oriano, restituendola al disabile, permettendogli così di viverci a titolo gratuito: “Se un domani vorrà acquistarla di nuovo la riavrà al prezzo che l’ho pagata io, altrimenti potrà restarci a vita” ha dichiarato l’uomo in un’intervista in cui, comunque, non ha voluto farsi riprendere né rivelare nulla sul suo conto. Il misterioso – e generoso – “Mister X” ha deciso di rimanere anonimo, e non vuole essere idolatrato o trattato come un eroe “Perché quando si fa del bene lo si fa e basta, senza pubblicità, senza altri fini, come un imperativo categorico.”

Alessandro D’Oriano, commosso, ha ringraziato il suo benefattore. Questa la testimonianza del fratello in proposito: “L’ho visto sorridere ed era tanto che non accadeva. È una cosa straordinaria. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto.”

