Torna l’AVSD Day con i volontari del soccorso di Dogliani

Visto il successo dell’edizione precedente, l’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani ripropone l’Avsd day, una gara di primo soccorso che si svolgerà a Dogliani il 10 giugno con inizio alle ore 9 e che vedrà impegnati, per tutta la giornata, otto equipaggi di ambulanza.

Alla competizione di soccorso sanitario, con valenza formativa, parteciperanno soccorritori di diverse associazioni provenienti dal Piemonte e regioni limitrofe. Gli equipaggi si confronteranno in scenari di emergenza molto verosimili, il filo conduttore sarà la crescita e il miglioramento di squadra.

L’esercitazione sarà un momento formativo secondo il principio del “sapere, saper fare, saper essere”, i diversi equipaggi si metteranno in gioco con altre realtà del soccorso in un sano e corretto spirito competitivo, al fine anche di trascorrere insieme una piacevole giornata di addestramento.

La competizione sarà articolata in simulazioni di incidenti con utilizzo di figuranti truccati con lesioni e ferite. I soccorritori si sfideranno in prove tra le quali il trattamento di traumi e il supporto delle funzioni vitali di base anche con utilizzo di defibrillatore trainer. La gara sarà valutata da istruttori e personale professionale sanitario del settore di emergenza 118.

La giornata si concluderà con la cena conviviale per tutti i partecipanti a cui seguiranno le premiazioni dei primi tre equipaggi classificati e, alle ore 22.00, il concerto del gruppo musicale Explosion, in piazza Umberto I a Dogliani.

L’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani, aderente all’Anpas, può contare sull’impegno di oltre 212 volontari grazie ai quali ogni anno svolge circa 2.700 servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni per un totale annuo di circa 132mila chilometri percorsi.

