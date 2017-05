Teatro, Civitavecchia: al Traiano debutta Lacca e Brillantina

Diretto da Simone Luciani

Adattamento Noemi Giangrande

Coreografie Francesca Cinami

Cosa succede se il programma televisivo del momento, “Il Canta, Balla, Suona, Recita Show” è alla ricerca di nuovi talenti? I provini vengono presi d’assalto e le esibizioni si susseguono divertenti quanto mai numerose.

Rimane solo da capire chi sarà selezionato per debuttare in televisione, rischiando di sostituire la Diva del momento, che non è molto d’accordo nel voler cedere il posto a qualcun altro.

Una simpatica novella moderna che illustra le difficoltà dell’affacciarsi oggi nel mondo dello spettacolo, portata in scena dai ragazzi de L’Arte nel Cuore di Civitavecchia in collaborazione con gli allievi del corso di danza, colleghi provenienti dalla sede romana della Onlus. Una serata per scoprire la meraviglia laddove troppo spesso non ci si aspetta di trovarla.

Lo spettacolo nasce dal primo anno di corso di recitazione per ragazzi disabili e normodotati de L’Arte nel Cuore a Civitavecchia, realizzato gratuitamente grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, all’interessamento dell’Assessore alla Cultura Vincenzo D’Antò e a Enrico Maria Falconi.

