Il Rumore della Vittoria farà tappa anche a Jesi, in provincia di Ancona

Sport è Comunicazione – Per ogni individuo lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore

Il nostro documentario parteciperà all’evento “Sport è comunicazione”, una giornata dedicata alle attività sportive e ad una riflessione attenta sul valore dello sport come strumento di socializzazione, inclusione e integrazione sociale.

La regista Ilaria Galbusera, la protagonista Alice Tomat e altri atleti sordi sabato 20 maggio incontreranno gli studenti delle scuole per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dello sport attraverso la proiezione del nostro documentario. A seguire ci sarà il dibattito mediato dalla Dott.ssa Psicologa Valentina Foa.

Alla sera ci sarà invece una seconda proiezione, che è riservata a coloro che, su prenotazione, parteciperanno ai festeggiamenti per il 40esimo anniversario del Gruppo Sportivo Silenziosi Ancona 1977. La proiezione è alle 18:00 presso la Sala Convegno Fondazione Cassa Risparmio di Jesi, in piazza Colocci 4, Jesi (AN).

Per prenotazioni e/o informazioni contattare: gssancona@gmail.com

Alleghiamo con le locandine di entrambi gli eventi:

40GSSA

programma Sport è comunicazione 20 05 2017 (3)

Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi

Email: ilrumoredellavittoria@gmail.com Pagina FB: www.facebook.com/ilrumoredellavittoria/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rQuo8fTqTkY