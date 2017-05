Roberta Tamponi e la sua corsa in favore dei bambini sordociechi di CABSS Onlus

La runner sarda ha rappresentato il Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus nell’ambito della nota mezza maratona di Chia Laguna (Sardegna) e, contemporaneamente, si è impegnata in una corsa solidale per raccogliere fondi in favore della Onlus

Roma, 17/05/2017 – 12:55 (informazione.it – comunicati stampa – sport) Sono € 5001,00 i fondi raccolti nell’ambito dell’iniziativa di crowfunding “Io corro per i bambini sordociechi” voluta e realizzata da Roberta Tamponi, dal 10 marzo al 16 maggio 2017, in favore del Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS), di Roma. Tali fondi verranno destinati ai programmi di intervento precoce multisensoriale CABSS, rivolti ai bambini sordociechi da 0 a 6 anni e ai loro genitori.

Roberta Tamponi ci svela gli ingredienti che hanno determinato il successo dell’iniziativa: “Sono mamma, medico e runner per passione. Come madre e medico ho sempre avuto a cuore i bambini in difficoltà e come runner desideravo dedicare una delle mie gare proprio ai più piccoli. Quando mesi fa ho deciso di partecipare alla VI Chia Laguna Half Marathon ho realizzato il mio desiderio scegliendo di correre per i bimbi sordociechi di CABSS Onlus.”

Il 30 aprile scorso, come in tutte le gare a cui partecipa, Roberta ha corso gli ultimi metri della Half Marathon prendendo per mano la sua bimba Benedetta, e sul palco della manifestazione ha ricevuto un riconoscimento da parte della Direttrice CABSS, Stefania Fadda.

Il 16 maggio, conclusa l’iniziativa di crowfunding, Roberta ha tagliato il traguardo della corsa solidale consegnando simbolicamente al Presidente Roberto Wirth i fondi raccolti.

Recita una nota canzone: “Metti in circolo l’amore…” e Roberta il suo amore l’ha messo davvero in circolo. Questa è la vera vittoria!

