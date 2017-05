In questa biblioteca i sordi sono i benvenuti

Parigi, la Bibliothèque nationale de France (BnF) diventa sempre più accessibile alle persone sorde o con deficit uditivi.

di Beatrice Credi – 15.05.2017

Prima di tutto sarà previsto un’accoglienza personalizzata da parte di personale che conosce la lingua dei segni. Le sale sono, inoltre, dotate di spire magnetiche per permettere a questi speciali utenti di avere accesso ai servizi offerti dalla biblioteca. Diverse attività sono poi disponibili alla fruizione grazie ad interpreti come conferenze, eventi e mostre.

Infine, Il sito web della biblioteca offre due modalità di comunicazione che si differenziano in base alle esigenze del visitatore: trascrizione vocale istantanea (TIP) di sottotitoli in tempo reale e video-interpretazione in Lingua dei Segni Francese (LSF).

http://www.west-info.eu/it/