Mamma mia quanti termini, anzi di nomi o (peggio!) dei “nomignoli”, per una “lingua dei segni italiana”!!

Linguaggio italiano dei gesti, linguaggio dei segni, lingua italiana dei segni, linguaggio dei sordomuti, linguaggio dei gesti dei sordomuti, eccetera ed ancora eccetera.

NO, NO NO!!

Fermi tutti quanti.. basta più scrivere!!

Ma perchè nessuno se la prende per la briga che il termine della LIS è una SOLA, dopo anni di studi e ricerche linguistiche, fatta dai sacrifici dei linguistici, dagli studiosi accademici, che i risultati si sono giunti, in conclusione, che il nome è in standard internazionale a tutte le lingue dei segni del mondo!!

Il nome esatto è LINGUA DEI SEGNI ITALIANA!

L’acronimo è LIS, punto e basta!

Cari “tuttologi” rassegnatevi e fatevene una ragione!

Fonte: http://donionemico777.wordpress.com/2017/03/25/quanti-nomi-per-la-lis/

——-

Dottor Amico Antonio