Provolo, un altro sacerdote accusato

Altro caso di pedofilia all’Istituto Provolo, in Argentina (la sede dell’Istituto è a Verona). Il direttore dell’Istituto, Rafael Ramon Amarilla, è stato accusato di abusi su minori sordomuti.

Il sacerdote è stato in passato a Verona. L’uomo, originario della città Puerto Rico in Argentina, appartenente alla Compagnia di Maria (don Provolo) fu consacrato nella città scaligera il 24 maggio del 2014 e sostituì circa sei mesi fa, dopo l’arresto, l’allora direttore Nicola Corradi, anche lui accusato di abusi su minori.

Amarilla è stato segnalato da almeno quattro minori come autore di vessazioni nell’istituto Provolo. Ancora non ci sono denunce in sede giudiziaria perché le vittime, fino all’arrivo della magistratura non sapevano parlare il linguaggio dei segni e quindi non in grado di fare una deposizione. Attualmente i familiari delle presunte vittime stanno lavorando affiancati da insegnanti specializzati affinché i loro figli possano deporre le loro dichiarazioni e quindi avviare le denunce penali.

Una minorenne ha raccontato ai familiari di essere stata obbligata insieme ad altri due compagni ad assistere a rapporti tra Amarila una donna e una terza persona che non è stata identificata.

http://www.tgverona.it/