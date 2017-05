Phonak presenta Bolero B-PR il nuovo apparecchio acustico ricaricabile con pila agli ioni di litio …

L’apparecchio acustico retroauricolare ricaricabile Bolero B-PR presentato a soli 6 mesi dal lancio di Audèo B-R, il primo nella categoria degli apparecchi acustici ricaricabili agli ioni di litio

Phonak, il principale produttore di apparecchi acustici e sistemi di comunicazione wireless, continua a sviluppare i comprovati benefici della tecnologia ricaricabile agli ioni di litio con il nuovo Bolero B-PR. Presenta inoltre il nuovo Virto™ B –Titanio, un apparecchio acustico su misura la cui realizzazione in titanio lo rende il più piccolo e discreto endoauricolare mai prodotto dall’azienda.

Tutto ciò a soli sei mesi dal celebre lancio mondiale del ricaricabile Audéo B-R, espandendo il portfolio delle soluzioni ricaricabili e super discrete di Phonak Bolero B-PR: il successo delle soluzioni ricaricabili Phonak Phonak Bolero B-PR continua a sviluppare i comprovati benefici delle soluzioni ricaricabili iniziati con Audeo B-R, basati sulla tecnologia agli ioni di litio. Un recente studio ha fatto emergere la soddisfazione della nuova tecnologia ricaricabile Phonak, sia dei portatori di apparecchi acustici che dei professionisti dell’udito. I risultati mostrano che 9 portatori di apparecchi acustici su 10 sono stati “veramente soddisfatti” della durata della batteria dei loro apparecchi ricaricabili Phonak e della facilità di utilizzo identificata come primo punto.

Virto B- Titanio: l’apparecchio acustico super discreto e resistente realizzato in titanio. Il titanio è un materiale resistente, durevole nel tempo, molto versatile ed ultra leggero. Viene utilizzato

ovunque, dai prodotti premium medicali e veicoli dalle grandi performance, ai prodotti sportivi di alta qualità.

Con Virto B-Titanio Phonak unisce i benefit del titanio con l’ultima tecnologia di stampa in 3D. Il risultato è il più piccolo dispositivo su misura mai prodotto da Phonak.

Virto B- Titanio è super discreto quando indossato, rappresenta infatti la perfetta soluzione per chi indossa gli apparecchi acustici per la prima volta. Dato che lo spessore del guscio in titanio è di metà più sottile rispetto ai gusci tradizionali, la misura complessiva viene ridotta notevolmente. Ciò rende questo dispositivo sottile potenzialmente adatto a persone con i canali uditivi più stretti che in passato non erano candidate all’uso di dispositivi invisibili nel canale uditivo.

Sia Bolero B-PR che Virto B-Titanium si basano sulla versione aggiornata di AutoSense OS, il sistema operativo di Phonak che analizza suoni ogni 0,4 secondi ed utilizza molteplici funzioni che combina insieme per creare più di 200 impostazioni sonore distinte da abbinare all’ambiente corrispondente. Queste operazioni avvengono automaticamente, senza nessuna regolazione manuale sull’apparecchio.

La nuova famiglia Bolero B incluso il ricaricabile Bolero B-PR e Virto B-Titanio sono già disponibili nel mercato italiano.​

