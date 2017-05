Online l’app del Comune di Zagarolo, il nuovo strumento di comunicazione diretta con i cittadini

È attiva da qualche giorno l’app “Alert System” dedicata al Comune di Zagarolo. L’applicazione è scaricabile gratuitamente su smartphone da tutti i sistemi operativi. Dopo l’apertura del canale Facebook, di un canale Twitter e dell’aggiornamento costante del portale istituzionale, il Comune di Zagarolo si dota di un altro canale multimediale, ancora più semplice e diretto, in grado di azzerare la distanza tra cittadino e Istituzione.

"Nell'ambito comunicativo abbiamo fatto passi da gigante – spiega il Sindaco di Zagarolo, Lorenzo Piazzai. – Non dimentichiamoci l'apertura, agli inizi dell'anno, della vetrina dell'Ente: l'ufficio comunale dedicato all'accoglienza e alla prima informazione, sito in Piazza G. Marconi, ha raggiunto nei primi sei mesi obiettivi importanti in termini numerici e di servizi offerti alla cittadinanza. Non è finita qui. Da circa due mesi abbiamo dedicato una parte del portale istituzionale ai servizi online: previa una registrazione si potrà accedere a un cruscotto personale con una serie di servizi attivi".

L’app, in particolare, si affianca al servizio di allerta telefonico già in funzione per il Comune di Zagarolo da alcuni anni. Nel menù dell’applicazione è possibile navigare su una mappa dove verranno geolocalizzati gli eventi e sarà possibile visualizzare notizie utili e comunicazioni di varia natura. I messaggi vocali, infine, verranno “tradotti” in messaggi testuali per i non udenti e saranno veicolati in occasioni di eventi straordinari (chiusura scuole, allerte meteo, disservizi, ordinanze di pubblico interesse, etc).

Da sottolineare, tra le varie voci di menù, un vademecum di comportamento in caso di calamità naturali (che fare se…) e una sezione dedicata alle aree di raccolta sempre durante situazioni di emergenze con relativa geolocalizzazione dei punti di raduno così come dichiarato nel “Piano di emergenza Comunale”.

Infine, tutti coloro che hanno cellulari non compatibili con le app dei vari store, ma in grado di navigare su Internet, possono chiamare il numero gratuito 800.18.00.28 per ricevere un sms con il link alla pagina che consente di visualizzare il contenuto dell’APP sul normale browser del telefono.

Questi i link da cui scaricare l’app: AppStore: https://itunes.apple.com/it/app/alert-system/id848921991?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.comunicaitalia.alertsystem2&hl=it Windows: http://www.alertsystem.it/alertdesktop.html Microsoft: https://www.microsoft.com/it-it/windows/windows-10-mobile-upgrade