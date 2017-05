Oggi I’naugurazione della nuova sede ENS di Trento

L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus sezione provinciale di Trento inaugurerà oggi la nuova sede ENS DI TRENTO a partire dalle ore 15.00 presso la Sala Auditorium del Teatro San Marco in Via San Bernardino, 8 a Trento.

Alessio Andreani |

Il programma prevede di iniziare l’evento con i saluti delle Autorità politiche e istituzionali presenti.

Seguirà la presentazione della storia e delle attività dell’ENS, a cura del Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, del Segretario Nazionale ENS Avv. Costanzo Del Vecchio e della Presidente Provinciale ENS Sezione di Trento Brunella Grigolli.

Saranno inoltre presentati alcuni progetti culturali e sportivi che hanno l’obiettivo di promuovere l’inclusione fra persone sorde e udenti, attraverso attività accessibili a tutti grazie al Bilinguismo Bimodale ovvero l’uso parallelo della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e l’Italiano. Nelle esibizioni saranno coinvolti sia attori sordi che cantanti udenti. Ci teniamo infatti a ricordare che la nostra mission è l’integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana.

«Come Presidente dell’ENS Trento, – dichiara Brunella Grigolli – auspico che l’evento serva a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle barriere alla comunicazione ancora presenti nei diversi ambiti della vita delle persone sorde, da quello scolastico, a quello lavorativo e sociale. Il mio impegno quotidiano è di riuscire a promuovere dei servizi adeguati alle esigenze delle persone sorde trentine affinché possano rendersi autonome e indipendenti».

Dopo il taglio del nastro della nuova sede sita in Via Piave 108, è prevista la benedizione dei nuovi locali da parte di sua Eccellenza il Vescovo di Trento e seguirà un brindisi di benvenuto per i presenti presso la sala grande.

