Michelangelo Villa, il cestista sordo «Io non mi sento diverso dagli altri»

Michelangelo Villa ha una grande passione: il basket. E una piccola limitazione: la sordità.

Dismessi i panni del disegnatore elettrotecnico in azienda a Grassobbio, scende in campo e si allena due o tre volte a settimana. La sordità non limita Michelangelo. Per comunicare porta un apparecchio acustico che a un occhio poco attento è invisibile e chiarisce: «Io non mi sento diverso dagli altri. Ho le stesse facoltà di apprendere, fare, giocare e correre come tutti.

Greta Ubbiali – 10 maggio 2017

Non mi sento disabile». E come racconta l’amico Luca Gambirasio: «Oltre a essere il mio migliore amico Michelangelo è il mio mentore: se so giocare a basket lo devo a lui».