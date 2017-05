La ricostruzione inclusiva: il 16 maggio workshop ad Ascoli Piceno

Alla casa come spazio fisico e affettivo è dedicato il workshop “La ricostruzione inclusiva. Rispondere alle esigenze multidimensionali dell’abitare”, organizzato martedì 16 maggio ad Ascoli Piceno (Casa della Gioventù, via Abruzzo, zona Pennile di Sotto) dall’Ordine degli architetti di Ascoli Piceno in collaborazione con Cerpa Italia onlus e con il coordinamento “FermiRestando in EpiCentro”, costituito dagli architetti delle zone del centro Italia colpite dagli eventi sismici a partire dall’agosto 2016.

“Il tema della ricostruzione sollecita numerose e diverse riflessioni sul costruito e sul costruibile a partire dall’abitazione – scrivono gli organizzatori -. Ed è alle persone che dobbiamo necessariamente riservare una riflessione, a chi ha perso la casa e molto altro. Nel restituire l’identità perduta insieme alle mura è il caso di interrogarsi su cosa pensiamo di offrire con la ricostruzione e se ricostruire vuol dire riproporre anche gli errori o invece significa una seconda opportunità, quella di costruire meglio”.

Il workshop, che si svolgerà per l’intero pomeriggio a partire dalle ore 14.30, sarà aperto da Valeriano Vallesi, presidente dell’Ordine degli architetti di Ascoli Piceno. A seguire interventi di Elisabetta Schiavone su “La ricostruzione con le persone al centro”, di Carlo Montanari su adeguamento, adattabilità, active and assisted living e di Consuelo Agnesi sulle soluzioni domotiche per l’accessibilità e la sicurezza dell’ambiente domestico.

I lavori, moderati da Laura Cenini, continuano con Gisella Bassanini che parlerà delle necessità delle famiglie a geometria variabile, di Cristiana Cellucci (la flessibilità tecnologica e spaziale dell’habitat contemporaneo) e di Carlo Verona e Denis Paris (il cohousing).

L’evento è aperto a tutti ed è accessibile alle persone sorde grazie alla sottotitolazione a cura di CulturAbile. Quattro crediti formativi professionali riconosciuti con iscrizione sul portale iM@teria. Allegati: Il programma del workshop “La ricostruzione inclusiva”