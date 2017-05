La quarta edizione del Concorso Nazionale “Tocca a te!”

È arrivato alla quarta edizione il Concorso Nazionale di editoria tattile illustrata “Tocca a te!”, ideato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, per diffondere la cultura del libro tattile per la prima infanzia e della grafica accessibile, quali preziosi strumenti di inclusione scolastica.

La partecipazione è gratuita e la giuria – che si riunirà in giugno ad Assisi – guarderà con particolare attenzione alla pluridisabilità.

I vincitori, inoltre, parteciperanno di diritto al Concorso Internazionale di Libri Tattili “Typhlo & Tactus 2017”, esteso a tutti i Paesi del mondo

Giunge quest’anno alla sua quarta edizione il Concorso Nazionale di editoria tattile illustrata denominato Tocca a te!, iniziativa ideata nel 2011 dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi per diffondere la cultura del libro tattile per la prima infanzia e della grafica accessibile, quali preziosi strumenti di inclusione scolastica.

Collaborano all’organizzazione la Fondazione Robert Hollman e l’Istituto per Sordomuti e Ciechi Serafico di Assisi (Perugia) e a presiedere la giuria – che si riunirà proprio ad Assisi dal 16 al 18 giugno – sarà Gianluca Rapisarda, direttore scientifico dell’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione dell’UICI), consigliere della Federazione Pro Ciechi e nota “firma” del nostro giornale, che ricorda come «la partecipazione al Concorso di quanti vorranno inviare un loro contributo sia gratuita e che una particolare attenzione verrà rivolta alla pluridisabilità. Come per le passate edizioni, inoltre, verranno premiati in denaro i migliori cinque libri italiani [se ne legga nel box in calce, N.d.R.] e l’iniziativa rappresenterà la preselezione al Concorso Internazionale di Libri Tattili Typhlo & Tactus 2017».

Il riferimento di Rapisarda alla pluiridisabilità appare per altro ben sostanziato anche dalla prima delle Menzioni Speciali riservate alle opere in gare, ovvero la Serafico, riguardante appunto il miglior libro sulla pluridisabilità. Le altre due, invece (Libro del Cuore e SED), andranno rispettivamente ai libri rappresentativi del lavoro svolto con passione e competenza da coloro che sono quotidianamente impegnati a contatto con la disabilità, nonché al miglior libro dedicato al patrimonio culturale, museale e del territorio. (S.B.)