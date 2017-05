Il Gran Balon di maggio dedicato al libro

“Continua la promozione ed il rilancio del Balon attraverso collaborazioni di ottimo livello e andando ad inserirsi nelle grandi manifestazioni della città” segnala il Presidente dell’Associazione Commercianti del Balon Simone Gelato che precisa come “in occasione del Gran Balon del 14 maggio, infatti, a farla da padrone sarà il Libro Antico e d’epoca, anticipando la settimana in cui Torino sarà centrale sul tema della promozione della lettura e dell’editoria con il Salone Internazionale del Libro.

di CS

Sarà quindi un omaggio che il nostro storico mercato dell’antiquariato, del vintage e del brocantage, del collezionismo e dell’arte farà ad un tema centrale nella vita culturale della nostra città. A completamento di un Gran Balon che si annuncia davvero speciale, gli eventi del Festival della Cultura dal Basso che permeeranno il Mercato del Gran Balon di domenica ma anche il Balon del sabato 13 maggio con eventi culturali diffusi lungo il mercato e uno spazio interamente dedicato ai libri allestito davanti al Cortile del Maglio, con espositori di libri antichi e editori indipendenti in omaggio al Salone del Libro. Andiamo avanti con tanto impegno ed entusiasmo nella riqualificazione del nostro Mercato e dell’intero Borgo Dora”.

Il Festival della Cultura dal Basso è ideato da Stefano Di Polito con l’associazione culturale Babelica ed è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando OPEN 2016 sull’innovazione culturale e l’audience engagement. Dal mattino si alterneranno le iniziative di sensibilizzazione ambientale coordinate da The Gate nell’ambito del programma “Differenziamoci”: da “Trash mob”, un flash mob dedicato alla raccolta differenziata, alla lettura di poesie pulite sul Ponte Carpanini a cura dell’associazione Due Fiumi, dalle azioni di pulizie ai giardini della mongolfiera da parte dei cittadini e dei commercianti del Borgo in occasione della giornata European Clean-up Day contro l’abbandono dei rifiuti sino all’aperitivo Social Green con prodotti di recupero raccolti al mercato di Porta Palazzo dalle Sentinelle dei Rifiuti. Sempre nei giardini della mongolfiera si terrà Ri-Kreiamo un laboratorio di arte e riciclo a cura dell’associazione A.Gio Torino dove verranno create delle agende e vari oggetti di uso comune utilizzando materiali di scarto e di recupero.

Anche la cassetta delle lettere di via Borgo Dora 12 verrà “animata” tramite la lettura di poesie di Andrea Zanzotto spiegate dalla prof.ssa Gabriella Addivinola e dai suoi studenti nell’ambito del progetto Cittadinanze dell’Università di Torino. Il Cortile del Maglio si trasformerà nel Cortile del Meglio ospitando una rassegna di spettacoli teatrali. Grazie alla collaborazione con To Fringe si potrà assistere a “Rechazos y Caidas” spettacolo di circo contemporaneo della compagnia Indaco Circus a cui si susseguiranno spettacoli sul tema della cittadinanza attiva e dell’accoglienza con “Il Grande Viaggio”, odissea contemporanea e multiculturale a cura di Centro Interculturale, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus; “Dentro la tasca di un qualunque mattino”, una canzone eseguita in LIS, lingua italiana dei segni, a cura di AssaiAsai; “Come cambiano le nuvole”, i bambini e le storie dagli anziani del quartiere, a cura di Ass Tekhnè nell’ambito de I luoghi del bello e alle 17 “Ciottoli”, spettacolo sul tema delle diverse migrazioni tra i ciottoli del Balon a cura di Crocevia Teatrali.

http://www.torinoggi.it/