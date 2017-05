I disabili, gli anziani, i poveri: sono emarginati dalla società?

Questo è anche l’invito della Chiesa Cattolica e delle altre Confessioni Religiose, questa è la norma della n/s Costituzione, questo è l’anelito della gente !

Questo concetto vuole richiamare la necessità di porre maggiore attenzione a situazioni di povertà, di malattia, di aiuto alle famiglie in difficoltà, ma purtroppo oggi vediamo che la dignità umana viene messa in discussione .

Lo Stato Sociale è in linea con la Dottrina della Chiesa Cattolica e con le altre Confessioni Religiose?

Dobbiamo avere uno sguardo speciale, soprattutto le Istituzioni, per le situazioni di povertà, di malattia, di necessità, affinché si valorizzi una cultura della vita e si prevenga una cultura della morte .

Madre Teresa di Calcutta, al secolo Anjeze Gonxhe Bojaxmiu oggi Santa, ha affermato che “ nel mondo occidentale, dove la gente sembra più ricca, vi è una fame più grande ed una povertà interiore più grave di quella che si riscontra nelle viuzze di Calcutta” .

Dare speranza alle persone in difficoltà è la logica di questo secolo ed è quanto ammonisce Papa Francesco con le parole “ Non lasciatevi rubare la speranza. Capito ? Sempre con la speranza avanti” ( Papa Francesco carcere Casal del Marmo 29 marzo 2013 ).

Viviamo in tempi molto difficili in cui la gente ha bisogno di sentire una parola di speranza, non di elemosina di vane parole di vane promesse, ma di concretezza e per questo dobbiamo essere in sintonia con il desiderio di Papa Francesco di “andare alle periferie” esistenziali e materiali degli uomini”, dove molte persone hanno bisogno di attenzione e di vicinanza.

In Italia sono sempre avviate molte iniziative in favore della vita, tutte ispirate da spunti di riflessione, meditazioni sul tema della difesa della vita, non sempre quella in difesa dei cani e dei gatti, che rispettiamo, ma che “esaltandola” si trascura l’umano essere !

Il n/s Parlamento è diventato una bolgia infernale, bisognevole di un buon giro di timone per evitare “scogli” pericolosi, necessita di un bipartitismo serio e più efficace che garantisca governabilità, di una legge elettorale che dia al cittadino la facoltà di scegliere i propri candidati, di una soglia di “sbarramento” più seria che possa dare la possibilità di governare ed evitare inutili “centri di potere”. Basta con ricatti, con corrotti, con corruzioni, con Centri di Potere !

La salute non può essere “svenduta”, come pare avvenga nelle corsie ospedaliere italiane, non si può trascurare ignorando le persone anziane, disabili, poveri, emarginati .

Se queste “considerazioni” sono tali, ebbene è una forma di eutanasia mascherata, una omissione di soccorso, un modo cinico, perverso, illegale, verso quelle persone che soffrono, come disabili fisici, handicappati psichici, anziani, malati terminali .

Petizioni : budget del ricoverato Petizione 2013 che non hanno ricevuto nessuna risposta, a tutt’oggi maggio 2017 !

Queste Petizioni intendono focalizzare la necessità di una particolare e maggiore tutela ed assistenza sanitaria ed ospedaliera per tutti, specie per i pazienti fragili, in una parola persone sovente bisognose di prestazioni sanitarie costanti ed onerose che non possono essere “sacrificate” sull’altare del risparmio, “ la vita umana va sempre difesa dal concepimento alla fine” ( Papa Francesco 15/16 giugno 2013 “ Giornata Evangelium vitae “).

E’ essenziale, doveroso non procrastinabile che le Autorità Sanitarie Pubbliche adottino opportuna vigilanza al fine di garantire ad ogni persona il diritto a continue e specifiche cure fino al compimento naturale della vita

Nei momenti difficili della vita non possiamo restare sul monte delle nostre congetture ed estraniarsi dal mondo, ma richiede il coraggio di prendere coscienza della nostra povertà interiore, del nostro egoismo, del n/s relativismo, bisogna difendere la vita affinché non si abbatte ciò che resta della nostra società.

Questo deve essere la sintesi di un più moderno concetto di libertà, di azione, di proposizione, di convivenza civile che costituiscono il senso della vita, il rispetto della dignità umana e della libertà in questa civiltà dell’individualismo e dell’indifferenza che si tenta di instaurare da troppo tempo

E con le parole sagge del Santo Giovanni Paolo II° “ Andiamo avanti con speranza”!

