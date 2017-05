Dalle parole alle immagini: il successo del primo laboratorio di Visual Storytelling per ragazzi sordi

Venerdì 19 maggio a Torino, si è concluso il primo laboratorio di visual storytelling rivolto ai giovani con disabilità uditiva delle scuole medie e superiori della città e della provincia, con una cerimonia di chiusura e consegna degli attestati all’interno del Polo Cittadino della Salute.

Milano, 24 maggio 2017

Comunicato stampa del APIC_Il successo del primo Laboratorio Storytelling per ragazzi sordi

I ragazzi che hanno partecipato al laboratorio hanno età ed esperienze di vita diverse tra loro, ma hanno dimostrato tutti lo stesso entusiasmo. Gli incontri sono stati per loro motivo di crescita, un’occasione per confrontarsi e un ottimo stimolo alla comunicazione e ai rapporti interpersonali.

Le immagini:

Il progetto, “Hey ti voglio raccontare… laboratorio di storytelling per ragazzi sordi” è nato a dicembre 2016, grazie ad A.P.I.C., l’Associazione Portatori Impianto Cocleare di Torino e alla collaborazione di Fondazione Akusia Onlus, ente volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche relative alle patologie limitative delle capacità comunicative di qualsiasi genere.

Il laboratorio, che ha accompagnato il dopo scuola dei ragazzi, con una cadenza mensile, sino ad aprile 2017, ha offerto loro un approccio alla lettura e al narrare piacevole e divertente, rafforzando la loro fantasia e le loro capacità creative ed espressive, cono lavori e discussioni di gruppo e giochi interattivi.

Grazie alla collaborazione con Fondazione Akusia Onlus, un illustratore ha seguito i ragazzi, dando vita a quattro racconti, partendo dalle loro idee. Trattando diversi temi, dalle relazioni, alle abilità personali, aI contributo che la società e il mondo degli udenti possono dare, alle piccole grandi vittorie di questi ragazzi.

Tutte le storie sono servite per stimolare il confronto e la condivisione, approfondendo tematiche psicologiche e sociali importanti per lo sviluppo dei giovani sordi e supportarli nelle interazioni quotidiane col mondo degli udenti.

“Il laboratorio è stato un vero successo!” dichiara entusiasta Paolo De Luca, Presidente di APIC “L’energia di questi ragazzi, il loro impegno, e l’incredibile risultato ottenuto, aprono un velo di speranza per tutti coloro che quotidianamente convivono con queste disabilità. E’ un sogno che si realizza.”

“Crediamo in APIC, nei suoi volontari e nel loro lavoro, per questo abbiamo voluto esser parte di questo progetto. Vogliamo continuare, insieme, a rendere migliore la vita di chi è affetto da disabilità comunicative, con l’obiettivo comune di continuare il lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questo tema.”, ha affermato l’Avvocato Giuseppe Lomboni, Presidente di Fondazione Akusia Onlus.

Fondazione Akusia Onlus

La Fondazione Akusia Onlus nasce per sostenere ed aiutare individui, associazioni e progetti finalizzati a migliorare la vita di chi affronta quotidianamente le disabilità comunicative, proponendosi anche come punto di riferimento verso tutti quei settori che si occupano di beneficenza e ricerca scientifica nel settore dell’ipoacusia. Promuove convegni, seminari, conferenze e dibattiti in collaborazione con Università, Ospedali e Centri di Ricerca, per dare una spinta concreta e diretta al miglioramento delle competenze relazionali e delle condizioni di vita dei soggetti affetti da patologie comunicative di qualsiasi genere, contribuendo così anche alla diffusione di cultura e conoscenze in questi ambiti. La Fondazione svolge inoltre attività finalizzate alla divulgazione dei propri scopi istituzionali: sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche relative alle patologie limitative delle capacità comunicative di qualsiasi genere, ivi compresa l’ipoacusia in ogni sua forma, e promuovere iniziative di raccolta fondi da destinare ad attività istituzionali. www.akusiaonlus.it

APIC – Associazione Portatori Impianti Cocleari

A.P.I.C. è un’associazione a carattere volontario senza fini di lucro sorta a Torino nel 1998 ad opera di pazienti sordi profondi sottoposti ad intervento per impianto cocleare presso il Servizio di Audiologia e Foniatria dell’Ospedale Molinette. L’Associazione costituisce un punto di riferimento, di aiuto reciproco e supporto per i portatori di impianto cocleare e per i candidati all’intervento, inoltre, promuove e favorisce iniziative che rendano migliore la qualità di vita dei pazienti, coinvolgendo nei progetti il personale medico e tecnico e sensibilizzando le strutture pubbliche – sanitarie e non – per un miglioramento dell’assistenza e per la diffusione dell’informazione su questo innovativo trattamento della sordità profonda. L’iscrizione all’A.P.I.C. è aperta a tutti e costituisce il modo più semplice per sostenere chi si adopera per tutelare i diritti dei non udenti favorendo la corretta conoscenza dell’impiego dell’impianto cocleare. www.apic.torino.it

